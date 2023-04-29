التذاكر نفدت بالكامل.. بايدن هدف للنكات الساخرة في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

يستعد السياسيون ووسائل الإعلام في سائر أنحاء واشنطن لاستراحة سنوية وجيزة مساء اليوم السبت في حفل عشاء المراسلين بالبيت الأبيض، وسيشكل فيه الرئيس جو بايدن -على الأرجح- محور نكات ساخرة ويرد عليها بنفسه.

وكانت جاذبية الأمسية التقليدية التي ستقام كالمعتاد في قاعة الاستقبال الفسيحة في فندق هيلتون بواشنطن تلاشت إلى حد ما في السنوات الأخيرة بين مقاطعة الرئيس السابق دونالد ترامب لها ووباء كوفيد-19.

ويبدو الحدث هذا العام جذابا من جديد، وأكدت رئيسة نقابة الصحفيين في البيت الأبيض تمارا كيث مراسلة إذاعة "إن بي آر" (NPR) العامة أن "التذاكر نفدت بالكامل".

وأضافت لصحيفة "ذا هيل" إنها "فترة ما بعد كوفيد-19؛ العام الماضي تردد الناس بشأن قضاء أمسية في قاعة كبيرة تضم 2600 شخص، وهذا العام يتهافتون" للحصول على تذكرة.

وستنضم نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الرئيس جو بايدن (80 عاما) الذي أعلن الثلاثاء الماضي أنه مرشح لإعادة انتخابه في 2024.

ويحيي وجود الرئيس ونائبته في الحفل تقليدا لم يطبق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وستشارك في حفل العشاء أيضا شخصيات من هوليود وسياسيون من جميع الانتماءات وصحافيون من جميع وسائل الإعلام الأميركية.

ومثل كل عام، سيعتلي نجم من عالم الترفيه المسرح، وهو هذه السنة الممثل الكوميدي في برنامج "ديلي شو" روي وود جونيور.

وحسب التقليد، تحيي الأمسية التعديل الأول للدستور الأميركي دفاعا عن حرية الصحافة. وعمليا يتم إطلاق النكات في الحفل.

وفي حال مواصلة اتباع التقاليد اليوم السبت، فستستهدف النكات الرئيس، وكذلك الصحفيون العاملون على تغطية أخبار البيت الأبيض؛ وهما هدفان شعبيان، حسب نتائج الاستطلاعات غير المرضية لكل من الديمقراطيين والصحافة.

ويمكن لبايدن أيضا التحدث للدفاع عن نفسه وإطلاق النكات الخاصة به. وبالفعل، استعد الرئيس الثمانيني أمس الجمعة للسخرية من نفسه بشأن عمره.