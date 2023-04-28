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وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 90 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري (رويترز)
28/4/2023

أفاد مراسل الجزيرة، ظهر اليوم الجمعة، بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في المنطقة، مشيرة إلى أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، كما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أكثر من 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة ومخيمها.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تقوم بنشاط عسكري في جنين "بحثا عن مطلوبين".

من جانبها، أعلنت "كتيبة جنين" عبر صفحتها في تليغرام أن عناصرها يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال، مضيفة "فجرنا عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر".

والأسبوع الماضي، أصيب 8 فلسطينيين بجروح خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

وفي آخر مداهمة لمخيم جنين في 16 مارس/آذار الماضي استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص القوات الإسرائيلية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة آلون موريه القريبة من قرية دير الحطب جنوب مدينة نابلس.

وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 90 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم ما لا يقل عن 25 في جنين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات