وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.. قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

أفاد مراسل الجزيرة، ظهر اليوم الجمعة، بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في المنطقة، مشيرة إلى أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، كما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أكثر من 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة ومخيمها.

#شاهد إطلاق نار مباشر تجاه آليات جيش الاحتلال في محيط مُخيم جنين pic.twitter.com/W9Um97gl99 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) April 28, 2023

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تقوم بنشاط عسكري في جنين "بحثا عن مطلوبين".

من جانبها، أعلنت "كتيبة جنين" عبر صفحتها في تليغرام أن عناصرها يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال، مضيفة "فجرنا عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر".

والأسبوع الماضي، أصيب 8 فلسطينيين بجروح خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

#صورة لآثار عبوة ناسفة تم تفجيرها في آليات جيش الاحتلال خلال اقتحامه لأطراف مخيم #جنين pic.twitter.com/AsGPyollkV — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) April 28, 2023

وفي آخر مداهمة لمخيم جنين في 16 مارس/آذار الماضي استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص القوات الإسرائيلية.

تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم جنين". pic.twitter.com/AbnK9NMR5W — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة آلون موريه القريبة من قرية دير الحطب جنوب مدينة نابلس.

وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 90 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم ما لا يقل عن 25 في جنين.