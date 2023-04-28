لمواجهة واشنطن وحلفائها.. روسيا تعزز جاهزيتها في قواعدها العسكرية بآسيا الوسطى

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -اليوم الجمعة- إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى لمواجهة "جهود أميركية لتعزيز حضورها في المنطقة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن شويغو قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة.

وقال شويغو، خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المقام في الهند، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى إلحاق الهزيمة بروسيا إستراتيجيا في أوكرانيا وتهدد الصين.

وتملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان وأبخازيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان.