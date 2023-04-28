عاجل| الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم

استشهد شاب وأصيب آخرون ظهر الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل مسلحا وصادر أسلحة خلال مداهمة لمدينة جنين تسببت في اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الفتى مصطفى صباح البالغ من العمر 15 عاما استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن أعداد الشهداء في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 103 شهيدا.

🔴 متابعة صفا| اللحظات الأولى لإصابة الفتى مصطفى عامر صباح برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم. pic.twitter.com/QqwIHEGbug — وكالة صفا (@SafaPs) April 28, 2023

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه مركبة مستوطن بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس، وانسحبوا من المكان بسلام.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المنطقة وعلى مدخل بلدة بيتا، وشرعت بتفتيش المركبات وسط انتشار مكثف لدورياتها في المنطقة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، عقب أداء صلاة الجمعة على مشارف الجبل وانطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة لإقامة بؤرة "إيفتار" الاستيطانية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، واستهدفت الطواقم الصحفية والاسعاف.

وأفادت جمعية الإغاثة الطبية، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي بالصدر والقدم خلال مواجهات بيت دجن.

#شاهد| لحظة سقوط جندي من قوات الاحتلال على الأرض خلال المواجهات التي اندلعت في قرية بيت دجن شرق #نابلس pic.twitter.com/GSEF6z0k0c — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 28, 2023

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى قرية قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام المستوطنين للمنطقة الغربية من البلدة، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين بينهم صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وفي وسط الضفة، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرقي رام الله.

وأضافت، أن مستوطنين هاجموا أراضي الفلسطينيين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، بحماية الجنود الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة الاحتلال) بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

اشتباكات جنين

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل مسلحا مشتبها به وصادر أسلحة اليوم الجمعة في مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية تسببت في اندلاع اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين.

وأضاف بيان لجيش الاحتلال أنه أطلق النار على مشتبه بهم ألقوا عبوات متفجرة عليهم.

في المقابل، قال تلفزيون فلسطين إن جنود الاحتلال أصابوا شخصين من بينهم فتى عمره 14 عاما. وأضاف أن القوات أعاقت حركة سيارات الإسعاف وقامت باعتقالات قبل أن تنسحب.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين اليوم الجمعة من عدة محاور وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

#شاهد إطلاق نار مباشر تجاه آليات جيش الاحتلال في محيط مُخيم جنين pic.twitter.com/W9Um97gl99 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) April 28, 2023

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في المنطقة، مشيرة إلى أن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، كما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أكثر من 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة ومخيمها.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تقوم بنشاط عسكري في جنين "بحثا عن مطلوبين".

من جانبها، أعلنت "كتيبة جنين" عبر صفحتها في تليغرام أن عناصرها يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال، مضيفة "فجرنا عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر".

تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم جنين". pic.twitter.com/AbnK9NMR5W — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

والأسبوع الماضي، أصيب 8 فلسطينيين بجروح خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

وفي آخر مداهمة لمخيم جنين في 16 مارس/آذار الماضي استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص القوات الإسرائيلية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة آلون موريه القريبة من قرية دير الحطب جنوب مدينة نابلس.

وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 90 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم ما لا يقل عن 25 في جنين.