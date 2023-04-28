أسرة صحفي الجزيرة هشام عبد العزيز: القاهرة تلغي قرار الإفراج عنه بدون إبداء الأسباب

قالت أسرة الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر والمعتقل في السجون المصرية إن سلطات القاهرة ألغت قرار الإفراج عنه بعد أيام من صدور قرار رسمي بإخلاء سبيله وفقا لقرار من النيابة العامة تداوله محامون وحقوقيون وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي.

وذكرت سميرة الطاهر زوجة صحفي الجزيرة المعتقل في تغريدة على حسابها عبر تويتر اليوم الجمعة أن المحامي أبلغها بأن قرار الإفراج عن هشام عبد العزيز أُلغي "وكأنه لم يكن"، وأضاف المحامي أن المعتقل ما زال محبوسا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019، وهو المتهم الوحيد فيها.

والقضية رقم 1956 لسنة 2019 تتعلق بملف "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".

المحامي لسة مبلغني ان قرار خروج هشام اتلغي وكأنه لم يكن ، هشام مازال محبوس علي ذمة القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ ، وهو المتهم الوحيد فيها .. وحتي لا نعلم سبب لذلك .. هشام في يونيو القادم سيكمل ٤ سنوات حبس احتياطي . pic.twitter.com/0hvi3pG8oU — samira eltaher (@samira_eltaher) April 28, 2023

وأضافت الطاهر أنه بحلول يونيو/حزيران المقبل سيكمل هشام عبد العزيز 4 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي.

تمديد الحبس

وكانت محكمة مصرية قضت نهاية مارس/آذار الماضي بتمديد حبس 3 من صحفيي قناة الجزيرة مباشر، المعتقلين منذ سنوات من دون محاكمة، لمدة 45 يوما إضافية.

وشمل قرار التمديد الزملاء هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وكان الأمن المصري ألقى القبض على كل من هشام عبد العزيز وربيع الشيخ في أثناء زيارة عائلية لهما إلى القاهرة.

اللهم ارفع عنا بلاؤك وغضبك

فإنها والله لأيام عجاف ثقال

1408 يوم حبس إحتياطي بلا أي ذنب

فقط لأنه صحفي!!!!!#هشام_عبدالعزيز صحفي قناة الجزيرة مباشر لايزال رهن الحبس الإحتياطي لمجرد عمله كصحفي#الحرية_لهشام_عبدالعزيز#الحرية_للصحفي_هشام_عبدالعزيز#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/vcyI8RxrRl — Ayman Abdelaziz (@aymanabdelazizg) April 28, 2023

وفي فبراير/شباط الماضي، نظّم العاملون في شبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية في الدوحة تنديدا باستمرار اعتقال السلطات المصرية الزملاء الثلاثة بالجزيرة مباشر.

وفي بيان أصدرته حينها، أعربت الشبكة عن قلقها الشديد على سلامة صحفييها المحتجزين من دون محاكمة في زنازين تفتقر لأبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم ويعرض حياتهم للخطر، في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.

وأثار احتجاز صحفيي قناة الجزيرة مباشر انتقادات للسلطات المصرية من قبل عواصم غربية ومنظمات دولية طالبت بالإفراج عنهم.