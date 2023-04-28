رويترز: الرئيس الإيراني يزور سوريا الأسبوع المقبل

قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لرويترز اليوم الجمعة إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأسبوع القادم.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى دمشق منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وأضاف المصدر أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وحدوث انفراجة فيما يتعلق بفك العزلة العربية المفروضة على سوريا، مهدا الطريق للزيارة.

وذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستشهد توقيع عدة اتفاقيات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

وقدمت إيران وروسيا مساعدة عسكرية ودعما اقتصاديا إلى الأسد، مما مكنه من قلب دفة الصراع واستعادة السيطرة على معظم مناطق بلاده. كما قدمت إيران في السابق خطوط ائتمان إلى دمشق، كما أنها تستورد الفوسفات من المناجم السورية.

وكشفت مصادر إقليمية الشهر الجاري أن إيران جلبت أسلحة وعتادا عسكريا إلى سوريا سرا تحت ستار جهود الإغاثة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير/شباط الماضي، وفق وكالة رويترز.