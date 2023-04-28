رصدت طائرة عسكرية أميركية في مضيق تايوان.. الصين تحتج على بيان واشنطن وسول

قدمت الصين احتجاجا لكوريا الجنوبية وذلك بعد بيان مشترك أصدرته مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، في حين أعلن الجيش الصيني رصد طائرة عسكرية أميركية في مضيق تايوان.

وقالت الخارجية الصينية -اليوم الجمعة- إن بكين قدمت "احتجاجا شديدا" لسفارة كوريا الجنوبية، مؤكدة أن تايوان جزء من أراضيها، كما دعت سول إلى "الالتزام الصارم" بمبدأ الصين الواحدة.

والأسبوع الماضي، احتجت الصين على تصريحات "خاطئة" لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بشأن تايوان، قائلة إنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وكان رئيس كوريا الجنوبية قال -في مقابلة حصرية مع رويترز- إن التوتر المتزايد حول تايوان يعود إلى محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، موضحا أنه يعارض تلك المحاولات.

وأمس الخميس، حذرت بكين واشنطن وسول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي -خلال قمة في واشنطن الأربعاء- إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية "سيفضي إلى نهاية" نظامها.

ونددت بكين بهذا القرار، معتبرة أن واشنطن "تتجاهل الأمن الإقليمي وتصر على استغلال قضية شبه الجزيرة لخلق توتر".

طائرة عسكرية أميركية في مضيق تايوان

من جهتها، قالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني إن الطائرات الحربية الصينية تتبعت وراقبت حركة طائرة أميركية عسكرية من طراز "بوينغ بي-8 بوسيدون" (Boeing P-8 Poseidon) عندما مرت فوق مضيق تايوان اليوم الجمعة.

واتهم المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي الولايات المتحدة بـ"زعزعة الاستقرار في مضيق تايوان". قائلا "في الآونة الأخيرة، مارست السفن والطائرات الأميركية أنشطة استفزازية بشكل متكرر، الأمر الذي يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية -خلال لقاء بايدن ويون في البيت الأبيض- على تعاون جديد لردع التهديد النووي لكوريا الشمالية.