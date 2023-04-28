"جزء من كياني أخذوه مني".. الحرب تجبر يونانيا على إغلاق فندقه في الخرطوم

أجبرت الحرب الدائرة في السودان حاليا ثاناسيس باغولاتوس صاحب فندق أكروبول الشهير في العاصمة السودانية الخرطوم على المغادرة وإغلاق الفندق الذي ظل مفتوحا طيلة 71 عاما رغم جميع الانقلابات والحروب والانتفاضات التي كابدها السودان.

وفندق أكروبول من أقدم الفنادق في المدينة وافتتحه عام 1952 باناغيس والد ثاناسيس الذي وفد إلى الخرطوم قادما من اليونان عام 1944، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

فندق اكروبول في الخرطوم شارع الزبير باشا تأسس في عام 1952 بواسطة باناجيوتيس باجولاتوس من سيفالونيا،الذي هاجر من اليونان خلال الحرب العالمية الثانية برفقة زوجته فلورا التي كانت من المجتمع اليوناني في مصر،وتحديداً من الإسكندرية.#السودان_زمان pic.twitter.com/lr0CIJJ2MP —  السودان زمان (@PastSudans) August 9, 2021

واستضاف المبنى ذو اللون الرملي في وسط الخرطوم الصحفيين الأجانب وعمال الإغاثة والدبلوماسيين ورجال الأعمال طوال تاريخه الممتد لنحو 71 عاما.

وفي عام 1988 تعرض فندق أكروبول لتفجير تبنته جماعة أبو نضال الفلسطينية؛ ما أسفر عن وقوع 7 قتلى وجرحى.

وأدار الفندق ثاناسيس وشقيقاه الأصغر جورج وماكيس، المولودان في أكروبول، على مدار عقود، وفي يوليو/تموز 2022 توفي جورج الذي كان يعيش في الفندق برفقة زوجته إليونورا.

توفي قبل جورج باجولاتوس ( George Pagoulatos) قبل أيام صاحب فندق اكروبول وفي احدى الصور تظهر معه زوجته ( إليونورا ) .

وقت كانوا حتى وقت قريب يعيشون في الخرطوم في نفس فندق اكروبول . الفندق كان من أشهر الفنادق في العاصمة الخرطوم في فتره السبعينات حتى التسعينات ..#السودان_زمان pic.twitter.com/W7l0Yfebrx —  السودان زمان (@PastSudans) July 4, 2022

وقال اليوناني البالغ من العمر 79 عاما والذي يعيش الآن في منزله في أثينا، "يبدو الأمر كما لو أن جزءا من كياني أُخذ مني.. عمري نحو 80 عاما. عشت كل حياتي هناك، ولذا فالخرطوم، أو السودان، جزء من حياتي".

وقال باغولاتوس لوسائل إعلام بعد وصوله إلى أثينا "كان الأمر مروعا. لقد مرت أكثر من 10 أيام بدون كهرباء وماء، وتقريبا 5 أيام بدون وجبات".

وبعد أن احتدم القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم مؤخرا، تحصن ثاناسيس وامرأة من عائلته داخل الفندق مع 4 نزلاء و3 موظفين مدة 10 أيام من دون كهرباء أو مياه.

وحين أجبرهم مقاتلو قوات الدعم السريع على مغادرة الفندق، فروا سيرا على الأقدام عبر شوارع قال باغولاتوس إنها كانت مليئة بالجثث، ولم يأخذوا سوى جوازات سفرهم، وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وملابسهم.

وقال باغولاتوس، الذي وصل إلى أثينا هذا الأسبوع ضمن موجة نزوح جماعية أوسع للرعايا الأجانب، "شهدنا انقلابات وتغييرات كثيرة لكن لم يحدث مثل هذا الشيء من قبل. كان هذا شيئا من خارج هذا العالم حقا".

وأضاف "لم يخطر ببالي قط مغادرة السودان. حتى تحركاتي في اللحظات الأخيرة كانت تهدف للعثور على مكان آمن لأبقى فيه حتى يهدأ الوضع، ثم أواصل عملي. لكن مغادرة السودان؟ لا".

وختم حديثه قائلا، "ما زلت أريد زيارة السودان مرة أخرى، على الأقل ربما للمرة الأخيرة.. لا بد أن يتحقق هذا. لأن كل شيء، كل شيء، عملنا، متاعنا، كل شيء، هناك. غادرنا بلا شيء، بلا شيء على الإطلاق".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.