تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل نشطون باليمن

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة -اليوم الجمعة- إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من قرية نشطون الساحلية بمحافظة المهرة اليمنية.

وذكرت الوكالة -في بيان- أن أعيرة نارية أطلقت على السفينة من 3 سفن كانت ضالعة في الهجوم، على متن كل واحدة منها 3 أو 4 أشخاص.

ويأتي هذا التقرير غداة إعلان إيران احتجازها ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان قائلة إنها اصطدمت بسفينة إيرانية على نحو أدى إلى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت واشنطن بالإفراج عنها فورا.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، لكن عدة سفن تعرضت للهجوم في السنوات القليلة الماضية قبالة سواحل اليمن الذي يمزقه صراع مستمر منذ 8 سنوات بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والداعم لحكومة اليمن المعترف بها دوليا.