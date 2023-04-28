تسلقوا الأدغال.. المتظاهرون يشتبكون مع الشرطة للوصول لماكرون

تظاهر عدد من المعارضين لقانون إصلاح نظام التقاعد، في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحصن دي جو، حيث تسلق المتظاهرون الغابة المحيطة بها بأيديهم، وتجاوزوا الشرطة التي تحصن القلعة التاريخية ومكان وجود ماكرون.

Une poignée de manifestants CGT & Solidaires tentent de contourner le barrage des gendarmes aux pieds du château de Joux où va arriver Emmanuel Macron en partant à l’escalade. #casseroles #Doubs pic.twitter.com/I4wkbW7WdC — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) April 27, 2023

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين، أمس الخميس، لمنعهم من الوصول للرئيس الفرنسي، وحسب الصحفي الفرنسي بول لاروتورو، الذي كان ضمن المتظاهرين فإنّ عناصر الأمن ألقت الغاز المسيل للدموع وأطلقوا الأصوات والأبواق المثيرة للصمم.

Situation tendue au pied du Chateau de Joux, où @EmmanuelMacron est attendu d’un instant à l’autre pour un hommage à Toussaint L’Ouverture https://t.co/ZSoDjgnTRr — Jérémy Chevreuil (@JeremyChevreuil) April 27, 2023

واستخدم المتظاهرون الأواني والمطارق للتظاهر بها وصناعة الضجيج بها لإزعاج السلطات، وهي طريقة استخدموها منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أبريل/نيسان الجاري، ومنعتها بعض المحافظات الفرنسية وعلق عليها ماكرون أكثر من مرة.

وحاولت أفواج الشرطة الموجودة حجب وصول أيٍّ من المتظاهرين المنتمين لحركة السترات الصفراء أو غيرها من حركات النشطاء إلى محيط وجود ماكرون أثناء الزيارة.

🚁Aucune casserole dans le village de la Cluse-et-Mijoux, une petite forêt de téléphones se lève pour filmer l’atterrissage de l’hélicoptère d’Emmanuel Macron au pied du château de Joux. Aucun bain de foule (il vient d’en faire un à Dole). Un coucou à la fenêtre de sa voiture. pic.twitter.com/Ua0stZOlIC — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) April 27, 2023

واتسع نطاق الحجب إلى 6 كيلومترات، وأثناء إلقاء ماكرون الكلمة في القصر استراح المحتجون لتناول الغداء، في إشارة منهم لعدم الاكتراث إلى حديثه.

Temps calme juste avant le discours du Président Emmanuel Macron dans le #Doubs. Certains improvisent un pique-nique. pic.twitter.com/CgfWmuDx5z — France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) April 27, 2023

كان قصر الإليزيه قد أعلن أن الرئيس ماكرون احتفل بالذكرى السنوية الـ175 لإلغاء العبودية في فرنسا يوم الخميس بتكريم العبد السابق توسان لوفرتو، الأب الروحي لاستقلال الهاييتي و"المناضل الدؤوب" من أجل الحرية، وحرص على السفر بالطائرة تجنبا للاحتكاك بالمحتجين.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري صدّق المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في فرنسا) على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار موجة احتجاجات عمت المدن الفرنسية مناهضة للقانون الجديد.

وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ويعتبر معارضو إصلاح نظام التقاعد أن التعديل "غير عادل" خاصة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.