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تسلقوا الأدغال.. المتظاهرون يشتبكون مع الشرطة للوصول لماكرون

28/4/2023

تظاهر عدد من المعارضين لقانون إصلاح نظام التقاعد، في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحصن دي جو، حيث تسلق المتظاهرون الغابة المحيطة بها بأيديهم، وتجاوزوا الشرطة التي تحصن القلعة التاريخية ومكان وجود ماكرون.

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين، أمس الخميس، لمنعهم من الوصول للرئيس الفرنسي، وحسب الصحفي الفرنسي بول لاروتورو، الذي كان ضمن المتظاهرين فإنّ عناصر الأمن ألقت الغاز المسيل للدموع وأطلقوا الأصوات والأبواق المثيرة للصمم.

واستخدم المتظاهرون الأواني والمطارق للتظاهر بها وصناعة الضجيج بها لإزعاج السلطات، وهي طريقة استخدموها منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أبريل/نيسان الجاري، ومنعتها بعض المحافظات الفرنسية وعلق عليها ماكرون أكثر من مرة.

وحاولت أفواج الشرطة الموجودة حجب وصول أيٍّ من المتظاهرين المنتمين لحركة السترات الصفراء أو غيرها من حركات النشطاء إلى محيط وجود ماكرون أثناء الزيارة.

واتسع نطاق الحجب إلى 6 كيلومترات، وأثناء إلقاء ماكرون الكلمة في القصر استراح المحتجون لتناول الغداء، في إشارة منهم لعدم الاكتراث إلى حديثه.

كان قصر الإليزيه قد أعلن أن الرئيس ماكرون احتفل بالذكرى السنوية الـ175 لإلغاء العبودية في فرنسا يوم الخميس بتكريم العبد السابق توسان لوفرتو، الأب الروحي لاستقلال الهاييتي و"المناضل الدؤوب" من أجل الحرية، وحرص على السفر بالطائرة تجنبا للاحتكاك بالمحتجين.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري صدّق المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في فرنسا) على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار موجة احتجاجات عمت المدن الفرنسية مناهضة للقانون الجديد.

وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ويعتبر معارضو إصلاح نظام التقاعد أن التعديل "غير عادل" خاصة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي