بمشاركة بن غفير وسموتريتش.. عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل دعما لتعديلات نتنياهو القضائية

تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني في مدينة القدس مساء أمس الخميس دعما لخطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إجراءات تنفيذها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (Yedioth Ahronoth) الإسرائيلية إن "قرابة 200 ألف إسرائيلي يميني" تظاهروا أمام مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمدينة القدس دعما لخطة "إصلاح القضاء".

وشارك في المظاهرة وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق الصحيفة ذاتها.

وشكر نتنياهو -في تغريدة- "مئات آلاف الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى القدس لدعم حكومتنا".

I thank the hundreds of thousands of Israelis who came to Jerusalem tonight to support our government. Your passion and patriotism moves me deeply. pic.twitter.com/F0aC0ETAFd

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023