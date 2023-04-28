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بمشاركة بن غفير وسموتريتش.. عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل دعما لتعديلات نتنياهو القضائية

آلاف الإسرائيليين يحتشدون في القدس تأييدا لتعديلات الحكومة القضائية (رويترز)
28/4/2023

تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني في مدينة القدس مساء أمس الخميس دعما لخطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إجراءات تنفيذها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (Yedioth Ahronoth) الإسرائيلية إن "قرابة 200 ألف إسرائيلي يميني" تظاهروا أمام مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمدينة القدس دعما لخطة "إصلاح القضاء".

وشارك في المظاهرة وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق الصحيفة ذاتها.

وشكر نتنياهو -في تغريدة- "مئات آلاف الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى القدس لدعم حكومتنا".

في المقابل، ذكر زعيم المعارضة يائير لبيد أن "المتظاهرين الذين خرجوا لتأييد الإصلاح القضائي اليوم داسوا على صور لقضاة المحكمة العليا"، على حد تعبيره، مضيفا أن "ما حدث عار وحزن كبيران".

وحسب يديعوت أحرنوت، فقد موّل المظاهرة حزبا "الليكود" (يتزعمه نتنياهو) و"الصهيونية الدينية" (يتزعمه المتطرف سموتريتش)، بينما نظم المظاهرة عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب "الليكود" ومنظمة "إن أردتم" اليمينية المتطرفة ومنظمات يمينية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أغلقت عددا من الشوارع الرئيسة بمدينة القدس، بسبب المظاهرة.

 

والسبت الماضي، رأى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الصراع الدائر حول خطة "إصلاح القضاء" هو "أخطر أزمة" داخلية منذ قيام الدولة.

كذلك رحب بن غفير بالمتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتمرير التعديلات القضائية التي أعلن نتنياهو تأجيلها في مارس/آذار الماضي.

وتحت وطأة إضرابات ومظاهرات حاشدة منذ أكثر من 16 أسبوعا، أعلن نتنياهو في نهاية مارس/آذار الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحدّ الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وتعدّها المعارضة "انقلابا"، بينما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

المصدر : الجزيرة + وكالات