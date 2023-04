استنكار في كندا لعنف الشرطة تجاه مسلم بسبب مخالفة مرورية

تعرض رجل مسلم من ذوي البشرة السمراء للاعتقال بشكل عنيف من قبل رجال الشرطة في مدينة إدمونتون بمقاطعة ألبرتا الكندية بدعوى ارتكابه مخالفة مرورية، في أثناء قيادته السيارة رفقة زوجته وأطفاله.

وحسب ما أظهر مقطع فيديو وثقته الزوجة، ونشره المجلس الوطني للكنديين المسلمين، أول أمس الأربعاء، فقد اعتدى رجال الشرطة على الرجل بطرحه أرضا، ثم وضع أحدهم ركبته ضاغطا على رقبته، وسط توسلات زوجته بالتوقف عن ذلك، موضحة بأن أطفاله في السيارة.

وقال المجلس الوطني "كان من الممكن أن تؤدي هذه القوة المفرطة إلى نتائج مأساوية أكثر بكثير. لقد رأينا هذا يحدث من قبل. نساعد بشكل قانوني الرجل وعائلته، الذين أصيبوا بصدمة شديدة جراء الحادث. نطالب بالعدالة".

We are extremely disturbed and outraged by the treatment of a Black #Muslim man by local police officer in #Edmonton , #Alberta last Friday. pic.twitter.com/NB6KnHQe2L

وجاء في بيان المجلس أنه "تم سحب الضحية من قبل شرطة إدمونتون، وذلك بزعم قيادته السيارة على سرعة 47 كلم/ساعة في منطقة من الممنوع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/ساعة، وكان من السهل تحديد أن الضحية مسلم من ملابسه".

وأضاف أن "الضحية يزعم أنه لاحظ أن ضابط الشرطة مضطرب، لذلك طلب حضور مشرف قبل تقديم رخصة قيادته ومعلوماته، ثم قام الضابط بسحب الضحية بعنف من السيارة وطرحه في وضعية السيطرة، ووضع ركبته على رقبته".

1/3. We are extremely disturbed and outraged by the treatment of a Black Muslim man by local police officer in Edmonton, Alberta last Friday.

The visibly Muslim man and his family were heading out of the mosque after Friday prayers last week—also the day of Eid al-Fitr. pic.twitter.com/yB7lHZyPug

— NCCM (@nccm) April 26, 2023