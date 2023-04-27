قائد "فاغنر" يكشف موعد الهجوم الأوكراني المضاد ويتهم "جهات معينة" بالخيانة

كشف قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين عن الموعد المرتقب للهجوم الأوكرني المضاد، متهما "جهات" روسية بالخيانة.

وقال بريغوجين -في تسجيل صوتي- إن أي هجوم مضاد للقوات الأوكرانية لن يكون، حسب اعتقاده، إلا بعد الثاني من الشهر المقبل، لاعتبارات تتعلق بالمناخ وموسم الأمطار.

كما تحدث عن وجود ما سماها "خيانة" داخل هياكل الدولة الروسية. واتهم جهات معينة، أكد أنه يملك أسماءها، بتعقيد حصول قوات "فاغنر" على الذخيرة الضرورية.

A COUNTEROFFENSIVE by the Armed Forces of Ukraine is inevitable, said the founder of Wagner, Yevgeny Prigozhin. "What is happening today with the counter-offensive of the Armed Forces of Ukraine?" Today it is raining. The last rain should fall on May 2. Therefore, it takes… pic.twitter.com/khA1eObpq6 — Spriter (@Spriter99880) April 27, 2023

وتعتمد فاغنر في قوامها القتالي على متطوعين ومرتزقة. وكشفت مصادر عديدة في الأشهر الماضية عن تجنيد المجموعة، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في عدد من البلدان مثل سوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى، سجناء بالمعتقلات الروسية للقتال في أوكرانيا.

واتهم بريغوجين مرارا جهات في وزارة الدفاع الروسية بتعطيل تزويد قواته بالذخيرة، بسبب "البيروقراطية أو الخيانة"، ملقيا باللائمة عليهم في تأخر السيطرة على مدينة باخموت التي تدور فيها أشرس المعارك منذ شهور.

كما سبق أن اتهم الشرطة العسكرية الروسية بإعاقة وصول أشخاص انضموا حديثا لقواته إلى مركز فاغنر العسكري. وأوضح أنه في الثاني من الشهر الماضي منعت الشرطة العسكرية وصول أولئك المنضمين إلى قواته، ووزعتهم على وحدات عسكرية مختلفة.