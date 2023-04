قائد "فاغنر" يكشف موعد الهجوم الأوكراني المضاد ويتهم "جهات معينة" بالخيانة

كشف قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين عن الموعد المرتقب للهجوم الأوكرني المضاد، متهما "جهات" روسية بالخيانة.

وقال بريغوجين -في تسجيل صوتي- إن أي هجوم مضاد للقوات الأوكرانية لن يكون، حسب اعتقاده، إلا بعد الثاني من الشهر المقبل، لاعتبارات تتعلق بالمناخ وموسم الأمطار.

كما تحدث عن وجود ما سماها "خيانة" داخل هياكل الدولة الروسية. واتهم جهات معينة، أكد أنه يملك أسماءها، بتعقيد حصول قوات "فاغنر" على الذخيرة الضرورية.

A COUNTEROFFENSIVE by the Armed Forces of Ukraine is inevitable, said the founder of Wagner, Yevgeny Prigozhin.

"What is happening today with the counter-offensive of the Armed Forces of Ukraine?" Today it is raining. The last rain should fall on May 2. Therefore, it takes… pic.twitter.com/khA1eObpq6

— Spriter (@Spriter99880) April 27, 2023