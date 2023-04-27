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في حرب السودان.. إخوة في البيت وأعداء بساحات القتال

In this image grab taken from handout video footage released by the Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on April 23, 2023, fighters ride in the back of a technical vehicle (pickup truck mounted with a turret) in the East Nile district of greater Khartoum. A US-brokered ceasefire between Sudan’s warring generals entered its second day on April 26, 2023, but remained fragile after witnesses reported fresh air strikes and paramilitaries claimed to have seized a major oil refinery and power plant. (Photo by Rapid Support Forces (RSF) / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF)” - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF)” - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
مقاتلون من قوات الدعم السريع في أحد أحياء الخرطوم (الفرنسية)
27/4/2023

تفجرت الحرب في السودان بصورة مفاجئة هذا الشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعلى وقع الصدمة ارتبكت الحسابات واختلت الأوضاع بالنسبة لعائلة محمد جالي المقيمة في منطقة دارفور الصحراوية الشاسعة، التي أصبح أحد أبنائها يقاتل في جانب والآخر يقاتل مع الخصم.

صحيح أن الشقيقين لا يقاتلان في الوقت الحالي في المكان نفسه، لكن الأسرة تخشى أن تدفعهما الحرب في نهاية المطاف إلى مواجهة مباشرة بالسلاح.

وعبر محمد جالي، الذي يعمل في بنك، عن شعوره بالمرارة لأن أحد أشقائه مع الجيش والآخر مع قوات الدعم السريع ولأن كليهما على الخطوط الأمامية.

وتضرع محمد إلى الله بأن يحفظ شقيقيه وأن يعودا إلى المنزل سالمين. وعبر جالي عن كراهيته للحرب التي اندلعت فجأة في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة بعد انقلاب عام 2021 لكنهما اختلفا هذا العام حول الانتقال السياسي والدمج المزمع لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية.

وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ما يسمى بمليشيا (الجنجويد) التي قاتلت في دارفور أثناء الصراع الذي اندلع هناك منذ عام 2003 وأودى بحياة أكثر 300 ألف شخص. وما زالت الجماعة تعكف على تجنيد مقاتلين في المنطقة.

ولا يتفوق على قلق الأسرة على الأخوين إلا القلق على الوالد ضعيف الصحة ويخشون من وصول أنباء سيئة إليه.

وكان مصعب جالي قد أخبر الأسرة في البداية بأنه في الفشقة، بعيدا عن ساحات القتال، لكنه قال لاحقا إنه كان في نيرتتي بولاية شهدت بعض الاشتباكات.

ويقاتل يعقوب، وهو الشقيق الآخر، في صفوف قوات الدعم السريع وقال إنه في قلب ساحات القتال. ونظرا لعدم إمكانية التواصل بسهولة مع يعقوب، لم تتمكن الأسرة على مدار أيام من إبلاغه بوصول مولوده الجديد.

وطلب محمد جالي من يعقوب الابتعاد عن الخطوط الأمامية، لكن يعقوب قال إن ذلك سيكون عملا مخزيا وخذلانا لرفاقه. وقال محمد جالي إنه يعتقد أن ما يفعله "منطقي ووطني".

ويخشى محمد جالي بشدة أن تحدث بين شقيقيه مواجهة. وتشعر الأسرة بقلة الحيلة أمام هذا.

وكتب محمد، على صفحته بفيسبوك، "أسأل الله أن يحفظكما جميعا في هذه المعركة التي أرى أن الخاسر الوحيد فيها أنا".

المصدر : رويترز