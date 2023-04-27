بدء تصويت الأتراك بالخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

انطلقت، اليوم الخميس، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية والمطارات.

وانطلقت العملية في كل من ألمانيا وفرنسا ولكسمبورغ والنمسا والدانمارك وجمهورية شمال قبرص التركية، ويستمر التصويت للأتراك في الخارج حتى 9 مايو/أيار المقبل.

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا تخصيص صناديق اقتراع في 177 ممثلية تركية في الخارج في 74 دولة.

وتضم ألمانيا أكبر عدد للناخبين الأتراك في الخارج ويفوق عددهم 1.5 مليون ناخب، تليها فرنسا 397 ألفا، وهولندا 286 ألفا.

وأظهرت صور طابورا من الناخبين الأتراك في مدينة فرانكفورت بألمانيا التي فتح فيها 16 مركزا مخصصا للجالية التركية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى داخل تركيا يوم 14 مايو/أيار المقبل.

وبحسب استطلاعات الرأي، يتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسا حادا، ولا سيما بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي المشاركة في الاقتراع، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية.