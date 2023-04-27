اشتهر بتلاوته العذبة ومواقفه الطريفة.. وفاة القارئ المصري الشاب عبد الله كامل

أعلن مركز التوحيد الإسلامي بولاية نيوجيرسي الأميركية اليوم الخميس وفاة القارئ المصري الشيخ عبد الله كامل عن عمر يبلغ 38 عاما.

واتجه الراحل إلى أميركا ليؤم المسلمين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وهي عادة نهجها في سنوات ماضية.

وقال مسجد التوحيد في نعيه المنشور على فيسبوك "بقلوب مثقلة، نعلن وفاة حبيبنا فضيلة الشيخ عبد الله كامل الذي قادنا في صلاة التراويح العام الماضي وصلاة العيد هذا العام".

وأضاف "لقد كان قارئًا شهيرًا عالمياً للقرآن، وكانت تلاوته مصدر راحة وإلهام لنا جميعًا، وصوته ملأ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، وسنظل نخلد ذكريات تلاوته الجميلة".

وعُرف القارئ والشاعر الشاب بين الناس بعدد من الفيديوهات على اليوتيوب، سواء بصوته الندي أو إنشاده العذب أو بعض الفيديوهات التي تحمل روحا فكاهية.

ولد الشيخ عبد الله كفيف البصر سنة 1985 بقرية المشرّك القبلي في محافظة الفيوم، وحفظ القرآن الكريم في طفولته بطريقة براين.

تخرج من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2005، وشارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي عام 2015 قدمت على قناة الفجر الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول.

وقد خيّم الحزن على رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم الإسلامي، بعد أن أعلن عن وفاة الشيخ عبد الله كامل.

وقد نعاه الكثير من مشاهير الدعوة والتلاوة في العالم العربي، ومنهم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقًا، وكذلك القارئ الشهير مشاري راشد العفاسي.

من قنوت الشيخ عبدالله كامل رحمه الله في رمضان قبل أيام اشتاق للقاء ربه، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه #عبدالله_كامل #وفاة_الشيخ_عبدالله_كامل #القرآن pic.twitter.com/vMxfw5luMO — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) April 27, 2023

رحم الله الشّيخ #عبدالله_كامل

ونوّر قبره ورفع درجاته في علّيّين. pic.twitter.com/oy4Xn5N6f2 — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) April 27, 2023

اللهم اغفر لعبدك القارئ الشيخ #عبدالله_كامل وارفع درجته ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر مصاب أهله ومحبيه pic.twitter.com/f837I4Z5GX — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) April 27, 2023

( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ ) علمت الان بوفاة أخى وصديقى

فضيلة القارئ والعالم

الشيخ عبد الله كامل فقد مات فى امريكا

نام ولم يستيقظ

واستلم الله وديعته ( كم من صحيح مات

من غير علةٍ وكم من سقيم عاش حيناً من… pic.twitter.com/wLNoOJzgN6 — Muhammad Jebril (@Muhammad_Jebril) April 27, 2023

لن تتمالك نفسك، ولن تستيطع إخفاء دمع عينك وارتجاف قلبك بعد سماع هذه التلاوة.. قلبك سيُقرع وربّي.

رحم الله الشيخ #عبدالله_كامل وجعل قبره روضة من رياض الجنّة. pic.twitter.com/8KWMB7HXJ2 — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) April 27, 2023

وفاة الشيخ القارئ #عبدالله_كامل المصري الكفيف الذي اشتهر بعذوبة تلاوته وقوة أدائه الخاشع في أمريكا قبل قليل والحمدلله قد بلغ رمضان وصلى بالناس إماما التراويح والقيام فاللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون pic.twitter.com/PGxUUJXi7n — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) April 27, 2023