أردوغان: محطة أكويو تدشن رسميا دخول تركيا نادي الطاقة النووية في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده دخلت نادي دول الطاقة النووية في العالم، عبر محطة "أكويو" في ولاية مرسين.

وقال أردوغان -في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تزويد محطة "أكويو" بأول وقود نووي- إن المحطة اكتسبت هويتها بوصفها منشأة نووية.

وحضر الرئيس التركي حفل الافتتاح عبر رابط فيديو بدلا من زيارة الموقع لمشاكل صحية أجبرته على إلغاء حملاته الانتخابية هذا الأسبوع، لكن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أكد أن "الرئيس يشعر بتحسن الآن". كما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحفل عبر الاتصال المرئي أيضا.

وأضاف أردوغان أن جميع وحدات "أكويو" ستدخل الخدمة تباعا حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء، وتابع "لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة النووية عبر محطة أكويو بعد أن وصفت المفوضية الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء".

وبلغت تكلفة المشروع 20 مليار دولار بقدرة تصل إلى 4800 ميغاوات، ويتضمن بناء 4 مفاعلات مما سيسمح لتركيا بالانضمام إلى الدول التي تنتج طاقة نووية لأغراض سلمية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدم تأثر محطة "أكويو" النووية بالزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير/شباط الماضي، مؤشر على مدى دقة أعمال البناء التي نفذها المهندسون والعمال المحليون.

وأردف "محطة "أكويو" النووية نتاج الاستثمار المشترك الأكبر لنا مع روسيا، وعند دخولها الخدمة بكامل طاقتها الاستيعابية سيتم إنتاج نحو 35 مليار كيلووات ساعي من الكهرباء سنويا".

وأكد أردوغان أن محطة "أكويو" ستساهم بخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، وستؤثر إيجابيا على زيادة دخلها القومي.

واستطرد "على ضوء خبرتنا في مشروع محطة "أكويو"، سنبدأ خلال أقرب فرصة بمحطتينا الثانية والثالثة المخطط إنشاؤهما في مناطق مختلفة.. اجتمعنا اليوم لنشاطر فرحة هذه الحملة العظيمة التي ستضع تركيا بين دول العالم التي تمتلك القدرة النووية".

وشكر أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على دعمه لمشروع "أكويو" النووية، وهنأ جميع القائمين على إنشاء المحطة من أتراك وروس، وأشار إلى أنه جرى بناء 4 مفاعلات في محطة "أكويو" النووية، وأن كل واحد منها بقوة 1200 ميغاوات.

وعن تمويل المحطة النووية، قال أردوغان "مثل العديد من المشاريع المهمة في تركيا، تم تنفيذ محطة "أكويو" النووية بنموذج تمويل جنّب ميزانية بلادنا أعباء مالية.. هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 20 مليار دولار، صممته وأنشأته مؤسسة روساتوم الروسية".

وأكد أن محطة "أكويو" تفي بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجموعة الاستشارية الدولية للسلامة النووية والاتحاد الأوروبي.

وقال أندريه ليكاتشيف رئيس شركة روس-أتوم الروسية "نعتزم استكمال الإطلاق الفعلي (للمحطة) بحلول العام المقبل.. حتى نستطيع توليد الكهرباء بشكل ثابت بداية من عام 2025 بحسب الاتفاق".

وتأمل تركيا أن تساهم المحطة، التي يصفها ليكاتشيف بأنها "أكبر موقع بناء نووي على الكوكب"، في تقليل اعتمادها على المواد الهيدروكربونية المستوردة لتوليد الطاقة.