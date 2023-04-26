هل يختبئ بوتين ويستعين بأشباه له يحلون مكانه؟ الكرملين يرد

رفض الكرملين ما قال إنها أكاذيب عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أشباه يحلون مكانه، وإنه يقضي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشأن ما وصفها بأنها افتراءات على روسيا خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 وأسباب الحرب على أوكرانيا والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر في موسكو "من المحتمل أنكم سمعتم أنه (بوتين) له الكثير من الأشباه يقومون بأعماله بدلا منه فيما يجلس هو في مخبأ"، ثم أضاف ضاحكا "أكذوبة أخرى".

وقال "أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا، كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به".

وتابع "لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته، لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب".

ورفض الكرملين مرارا تكهنات بأن بوتين -الذي يقود روسيا منذ 1999- مريض.

وأثناء زيارة رسمية إلى موسكو في مارس/آذار الماضي قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين إنه مقتنع بأن الناخبين سيدعمون الزعيم الروسي مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ولم يعلن بوتين بعد عما إذا كان سيسعى لولاية رئاسية أخرى.