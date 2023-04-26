في هجوم مسلح داخل بنك.. اغتيال ممثل سابق للمرشد الإيراني

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في هجوم مسلح شمال البلاد.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن آية الله عباس علي سليماني عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني والممثل السابق للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في إقليم سيستان وبلوشستان (جنوب) ذي الأغلبية السنية، اغتيل في إطلاق نار داخل أحد البنوك في مدينة "بابلسر" شمال البلاد.

وأوضح محافظ مازندران محمود حسين بور أن الحادثة "ليست حادثة إرهابية" وأن السلطات تحقق في دوافع القاتل الذي يعمل حارس أمن في البنك.

وقال روح الله سلاجي النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ مازندران (شمال) إنه تم توقيف المعتدي على الفور، ويجري استجوابه من قِبَل القوات الأمنية الإيرانية.

وأفاد سلاجي بأن دوافع منفذ عملية الاغتيال ضد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني ما زالت مجهولة حتى اللحظة.

ومجلس خبراء القيادة هو هيئة دينية ذات نفوذ تشرف على المرشد الأعلى ومسؤولة عن تعيينه ويمكنها عزله من الناحية النظرية.

ويقع إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهو أحد أفقر الأقاليم الإيرانية وشهد احتجاجات كثيفة مناهضة للحكومة استمرت شهورا في أعقاب مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر/أيلول الماضي.