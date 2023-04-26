تونس.. منذر الونيسي يتولى تسيير شؤون حركة النهضة في غياب الغنوشي

أعلنت حركة النهضة في تونس تولي القيادي في الحركة منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة، في غياب رئيسها راشد الغنوشي المعتقل في السجن.

وقالت الحركة، في بيان، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، إن الونيسي سيتولى المنصب إلى حين زوال الأسباب، وجددت الدعوة إلى إطلاق سراح الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين.

وأكدت الحركة التزامها بمواصلة مشاركتها في إطار "جبهة الخلاص الوطني"، وسعيها من أجل استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وطالبت الحركة في البيان "بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي، كما تنبه إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظيم والتظاهر السلمي".

وأكدت النهضة "مواصلتها الالتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية"، مؤكدة مواصلة سعيها من أجل توحد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات، وفق البيان.





وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية تصريحات منسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.

وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس في 15 أبريل/نيسان الجاري، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف".

والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.





والونيسي (56 عاما) هو أستاذ في كلية الطب في تونس انتمى إلى حركة النهضة عام 1984 وظل ينشط داخلها، ثم تم انتخابه عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر الذي تم تنظيمه عام 2016.

كما تقلّد الونيسي عضوية المكتب التنفيذي للنهضة منذ 2021-2022، وتم تعيينه في منصب نائب رئيس حركة النهضة، مكلفا بالفضاء المجتمعي، منذ أغسطس/آب 2021.

والونيسي عضو في العديد من الجمعيات العلمية والبحثية بتونس والخارج، وناشر لأكثر من 80 بحثا علميا باللغتين الفرنسية والإنجليزية في العديد من المجلات العلمية.