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مصادر في أسرة الرئيس السوداني المعزول: البشير ما زال يعالج بمستشفى السلاح الطبي في الخرطوم

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في دعوى تتعلقُ بـمخالفة قوانين تداول العملة ومكافحة الثراء غير المشروع.
البشير يعالج منذ فترة طويلة في سجن عسكري في العاصمة السودانية (رويترز-أرشيف)
25/4/2023-|آخر تحديث: 26/4/202312:02 AM (مكة المكرمة)

قالت مصادر في أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إن الأخير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن، وهو يتلقى العلاج منذ مدة طويلة في المستشفى المذكور.

وجاء تصريح المصادر في أسرة البشير عقب تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان عمر البشير وكبار القيادات في حزب المؤتمر الوطني المنحل (الحزب الحاكم السابق) من بين المحتجزين في سجن كوبر.

وقال مراسل الجزيرة في السودان إن قادة من النظام المعزول خرجوا من سجن كوبر، ومنهم علي عثمان طه (نائب الرئيس المعزول) وأحمد هارون (الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني) وعوض الجار (قيادي في الحزب).

وقال أحمد هارون -في بيان صوتي بثت قناة تلفزيونية سودانية اليوم-  إنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم، مشيرا إلى أنه مكثوا في السجن "تحت تبادل نيران المعركة لتسعة أيام"، وقد انقطعت عنهم إمدادات المياه والكهرباء بشكل تام.

وأضاف أحمد هارون، وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

المصدر : الجزيرة