مصادر في أسرة الرئيس السوداني المعزول: البشير ما زال يعالج بمستشفى السلاح الطبي في الخرطوم

قالت مصادر في أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إن الأخير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن، وهو يتلقى العلاج منذ مدة طويلة في المستشفى المذكور.

وجاء تصريح المصادر في أسرة البشير عقب تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان عمر البشير وكبار القيادات في حزب المؤتمر الوطني المنحل (الحزب الحاكم السابق) من بين المحتجزين في سجن كوبر.

وقال مراسل الجزيرة في السودان إن قادة من النظام المعزول خرجوا من سجن كوبر، ومنهم علي عثمان طه (نائب الرئيس المعزول) وأحمد هارون (الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني) وعوض الجار (قيادي في الحزب).

تسجيل صوتي منسوب للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول مولانا أحمد هارون يروي فيه تفاصيل الأحداث التي جرت بسجن كوبر pic.twitter.com/p9fNlc0cQT — Wli (@25Wli) April 25, 2023

وقال أحمد هارون -في بيان صوتي بثت قناة تلفزيونية سودانية اليوم- إنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم، مشيرا إلى أنه مكثوا في السجن "تحت تبادل نيران المعركة لتسعة أيام"، وقد انقطعت عنهم إمدادات المياه والكهرباء بشكل تام.

وأضاف أحمد هارون، وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.