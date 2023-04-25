إصابة مستوطن إسرائيلي بإطلاق نار في رام الله

أصيب صباح اليوم الثلاثاء مستوطن إسرائيلي بجروح إثر إطلاق النار عليه من سيارة عابرة في وادي الحرمية شمالي رام الله، قبل أن يفر منفذ العملية من المكان.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، في مسعى لاقتفاء أثر منفذ العملية وإلقاء القبض عليه.

وتأتي هذه العملية في ذروة استنفار أمني عشية احتفالات بـ"الذكرى الـ75 لإعلان قيام إسرائيل"، حيث فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، تحسبا لتنفيذ عمليات في قلب المدن الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور طويلة حالة من التوتر، إثر اقتحامات مستمرة من الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية.

وقد جدد مستوطنون إسرائيليون وأفراد من الشرطة أمس اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد منع استمر 13 يوما.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر، خشية تصاعد التوتر بالمنطقة.

وكان 5 إسرائيليين قد أصيبوا بجروح أحدهم في حالة خطيرة في حادث دهس وقع أمس الاثنين بسوق "محاني يهودا" الشعبي في القدس الغربية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ عملية الدهس، وهو فلسطيني من بيت صفافا، بينما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن المنفذ قُتل برصاص شخص مسلح كان مارا بالمكان.