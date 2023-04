شاهد- موجة فرار ومخاوف من تسونامي.. زلزال بقوة 7.1 يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات اليوم الثلاثاء قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا وفق ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأميركية، وسط موجة فرار للسكان ومخاوف من حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش) قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومترا، حسب ما أوضحت الوكالة الأميركية. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي، وأبقت التحذير مدة ساعتين تقريبا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

وأُلغي بعد ذلك التحذير الذي طالب السلطات المحلية بسرعة توجيه سكان المنطقة التي ضربها الزلزال بالابتعاد عن الشواطئ.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

