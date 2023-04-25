الغنوشي يقاطع جلسات التحقيق ومحاميه يكشف حقيقة إضرابه عن الطعام

نفى مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في اتصال مع الجزيرة، دخول الغنوشي في إضراب عن الطعام خلافا لما تداولته بعض المواقع والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أكدت سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق بعد حضوره ما يزيد على 120 ساعة تحقيق في قضايا وصفتها بالمفتعلة والخاوية.

وقالت سمية الغنوشي في تدوينة نشرتها في تويتر، إن قرار المقاطعة جاء رفضا منه للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية وجلسات تحقيق لا تنتهي وإن الهدف منها استنزاف الغنوشي نفسيا وجسديا.

رفضا للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية وجلسات تحقيق لا تنتهي الهدف منها استنزاف #الغنوشي نفسيا وجسديا، والدي يقرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية. فليؤدّ الانقلابيون مسرحياتهم وحدهم وليناجوا أنفسهم ويسمعوا رجع أصواتهم! — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) April 25, 2023

يذكر أنه تم نقل الغنوشي أمس الاثنين من سجنه بالعاصمة إلى فرقة الحرس الوطني، وتم التحقيق معه أمام فرقة مكافحة الإرهاب على ذمة قضية إرهابية جديدة بعد دعوى رفعها ضده شخص لم يذكر اسمه.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس أمر فجر الخميس الماضي، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وصفت بـالتحريضية.





ونددت حركة النهضة "بشدة" بسجن رئيسها "ظلما"، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن "التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء".

وفي كلمة مسجلة قبل اعتقاله بثتها الحركة أول مرة، قال الغنوشي إن "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة"، مشيرا إلى أن "الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون".

وأضاف "السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية، والانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب، واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحلا مشاكل الغلاء".

وانتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية راشد الغنوشي، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.