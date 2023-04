الرئيس الأكبر سنا بتاريخ أميركا.. جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسميا عن حملته الانتخابية لعام 2024، مرشحا بذلك نفسه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، وبايدن هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي فيديو يحمل عنوان "الحرية"، كرر بايدن رسالة حملته الانتخابية لعام 2020، وهي "النضال من أجل روح أمتنا وتوحيد البلاد ودعم الطبقة الوسطى"، وأضاف "عندما ترشحت للرئاسة قبل 4 سنوات قلت إننا في معركة من أجل روح أميركا، وما زلنا كذلك.. أوان الشعور بالرضا لم يحن بعد، لهذا أترشح لإعادة انتخابي".

وبدأ الفيديو بلقطات للاحتجاجات التي وقعت في مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني لعام 2021، والتي نفذها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لرفض التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي فاز فيها منافسه بايدن.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023