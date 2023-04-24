عملية دهس في القدس الغربية تسفر عن إصابة 5 إسرائيليين واستشهاد المنفذ

أصيب 5 إسرائيليين بجروح أحدهم في حالة خطيرة في حادث دهس وقع اليوم الاثنين بسوق "محاني يهودا" الشعبي في القدس الغربية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ عملية الدهس، وهو فلسطيني من بيت صفافا، بينما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أنّ المنفذ قُتل برصاص شخص مسلح صادف مروره بالمكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات الأولية كشفت أن منفذ عملية الدهس صدم عددا من المشاة قبل أن ترتطم سيارته بأحد الجدران.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ الهجوم يدعى حاتم نجمة، وليست له أي خلفيات أمنية لكن لديه سجل نفسي على حد قولها.

ردود فعل

وفي حين ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية التي وصفها بمحاولة لقتل مواطنين إسرائيليين، اعتبرت فصائل فلسطينية أن عملية الدهس تأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن عملية الدهس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه.

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن العملية تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال، واقتحام مصلى باب الرحمة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتضييق على المسيحيين، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.

وفي وقت سابق اليوم، جدد مستوطنون إسرائيليون وأفراد من الشرطة، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد منع استمر 13 يوما.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر، خشية تصاعد التوتر بالمنطقة.