شاهد- صور حصرية للجزيرة تظهر فرار سجناء وانتشارا لقوات الدعم السريع

حصلت الجزيرة على صور تظهر انتشارا لقوات الدعم السريع على امتداد شارع "عبيد ختم" بالخرطوم، وصور أخرى لجانب من مطار الخرطوم وفرار سجناء من سجن جنوب العاصمة.

وقال قادة ميدانيون من الدعم السريع إن قواتهم تسيطر على مناطق وأحياء أركويت والطائف والرياض وبري والمعمورة والجريف والمنشية، في جنوب شرق العاصمة، من شارع أفريقيا وحتى كبري بري.

كما حصلت الجزيرة على صور لجانب من مطار الخرطوم التُقطت من الناحية الشرقية، تُظهر عددا من الطائرات وقوات الدعم السريع بمحاذاة مبنى هيئة الطيران المدني.

وحصلت كذلك على صور لسجناء، قال قائد ميداني من الدعم السريع إنهم فروا من سجن "سوبا" جنوب الخرطوم، وإنه سيتم التحفظ عليهم لحين استقرار الوضع وتسليمهم للسلطات المعنية، نافيا ضلوع الدعم السريع في عملية فرارهم من السجن.