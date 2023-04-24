بلينكن قلق من دور فاغنر في السودان وإسرائيل تعلن عن وساطة بين البرهان وحميدتي

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء القتال في السودان، في حين أعلنت إسرائيل اليوم أنها اقترحت استضافة محادثات بين قائدي طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار.

ففي مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، أوضح بلينكن أن واشنطن على تواصل مستمر مع شركائها في المنطقة وخارجها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وعبّر الوزير الأميركي عن قلق بلاه بشأن دور مجموعة "فاغنر" الروسية في السودان، وفي بلدان أفريقيّة أخرى.

أما وزير الخارجية الكيني ألفرد موتوا فعبّر عن قلق بلاده إزاء تدخل أطراف خارجية في النزاع بالسودان. وقال الوزير الكيني خلال المؤتمر الصحفي إن على الجميع العمل من أجل تحقيق السلام في السودان وليس الانحياز إلى أي طرف من الأطراف.

وقد نقل مراسل الجزيرة عن مصادر خاصة أن الجيش السوداني والدعم السريع يتجهان لهدنة جديدة مدتها 3 أيام بعد اتصالات من الإدارة الأميركية.

في الأثناء، أعلنت إسرائيل اليوم أنها اقترحت استضافة محادثات بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل تعمل منذ اندلاع القتال في السودان، عبر قنوات مختلفة، من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار؛ مشيرا إلى أن التقدم الذي تحقق خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع الجانبين واعد جدا.

وكان موقع "أكسيوس" قال في وقت سابق إن الإدارة الأميركية اطلعت على المقترح الإسرائيلي بشأن الوساطة، وإن إسرائيل نسقت جهودها معها، ومع دول في المنطقة منها الإمارات.