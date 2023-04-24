قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن الدبابة ألطاي الجديدة ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي في المنطقة، واصفا إياها بـ"درة الصناعات الدفاعية التركية".

وكان أردوغان يتحدث أثناء حضوره مراسم تسلم الجيش التركي الدبابة الجديدة، التي أقيمت بولاية صقاريا (شمال غربي البلاد).

وأشاد الرئيس التركي بالدبابة الجديدة، وقال إنها مختلفة عن النموذج الأولي الذي تم الكشف عنه أول مرة قبل 10 أعوام، ولديها قدرات عالية، مضيفا أنها تتخطى مستوى الجيل الثالث عبر تجهيزها بدرع متطورة ونظام حماية متفوق.

وعن موعد بدء الإنتاج التسلسلي للدبابة "ألطاي"، أوضح أردوغان أن ذلك سيتم بمجرد إكمال الجيش التركي اختباراته عليها، مشددا على أنها ستكون نقطة قوة مهمة بيد القوات المسلحة التركية.

صناعات دفاعية

في الوقت نفسه، لفت أردوغان إلى احتلال بلاده موقعا متقدما عالميا في الصناعات الدفاعية، كما أنها زودت قواتها بمختلف أصناف المسيرات البرية الخفيفة ومتوسطة الحجم، واقتربت من تلبية كافة احتياجاتها في مجال المركبات العسكرية بإمكاناتها المحلية.

وقال الرئيس التركي إن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 مشروعا عام 2002 بميزانية قدرها 5.5 مليارات دولار، إلى أكثر من 750 مشروعا في الوقت الراهن، بميزانية قدرها 75 مليار دولار.

كما نوه بالإنجازات التركية على الصعيدين العسكري والتكنولوجي خلال الأيام الأخيرة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى تسليم السفينة "تي سي جي أناضول" الأكبر في البلاد للقوات البحرية، وإجراء اختبارات الطائرة الحربية المسيرة "قزل إلما"، وإطلاق القمر الصناعي "إيميجا"، واختبار الطيران للمروحية "غوك باي" بمحرك محلي الصنع.