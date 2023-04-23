شاهد.. عربات محترقة ومبان مدمرة في السوق المركزي لحي شمبات بالخرطوم

بث ناشطون سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الدمار الواسع واشتعال النيران في محال تجارية جراء قصف واشتباكات وقعت في حي شمبات بالخرطوم أمس السبت في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتظهر اللقطات المصورة دمارا واسعا في حي سكني، واشتعال نيران في الممتلكات، وتصاعد أعمدة الدخان من أحياء عدة جراء القصف والاشتباكات المتبادلة.

يشار إلى أن الاشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق سودانية أخرى في 15 أبريل/نيسان الجاري، بسبب الخلاف السياسي المتصاعد وبعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

واختلف الطرفان خلال مفاوضات بشأن خطة لتشكيل حكومة مدنية ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

ورغم إعلان هدنة في العديد من المرات، ومنها هدنة مدتها 3 أيام في عطلة عيد الفطر بدأت الجمعة، فإنها لم تحظ بالالتزام بها واستمرت الاشتباكات في مدن سودانية عدة منها العاصمة.