رغم تواصل الاشتباكات.. دول غربية وعربية تجلي رعاياها من السودان

تتوالى عمليات إجلاء رعايا دول غربية وعربية من السودان، إذ أعلنت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وتركيا والعراق ومصر والأردن ولبنان إجلاء أو نيتها إجلاء رعاياها من البلاد، بسبب تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم التاسع على التوالي رغم سريان الهدنة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في وقت سابق إنه سيجري إجلاء البعثات الأجنبية خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها بطائرات نقل عسكرية تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم.

كما أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية بشكل جزئي لتمكين الدول التي تريد إجلاء رعاياها من نقلهم بسلام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لمدة 72 ساعة، والتي بدأت صباح الجمعة، سعيا لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.

الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي أجلى موظفي سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، منوها إلى أن بلاده قررت وقف عمليات سفارتها مؤقتا.

وشكر بايدن السعودية وجيبوتي وإثيوبيا، وقال إن جهودها كانت حاسمة في نجاح عملية إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن أجلت موظفي سفارتها في الخرطوم وأوقفت عمل السفارة بسبب المخاطر الأمنية المتنامية، على حد تعبيره.





فرنسا

بدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وقال مصدر دبلوماسي إن كلا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "قدمت ضمانات أمنية" تسمح بإجراء هذه العملية.

روسيا

قال السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، إنه تم تقريبا إجلاء جميع الروس الذين كانوا في منطقة القتال في الخرطوم إلى مبنى السفارة الروسية، لكنه أوضح أنه لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن تنفيذ عمليات إجلاء جوية من الخرطوم لأن القتال يدور حاليا في المطار.

وأشار إلى أنه يجري بحث جميع الطرق الممكنة لإجلاء المواطنين الروس، مشيرا إلى صعوبات موضوعية لا تسمح بالمغادرة بعد.

وعن المغادرة إلى بورتسودان، ذكر أن هذا الأمر ممكن من الناحية النظرية، لكنه يواجه صعوبات لوجستية كبيرة جدا.

كما قال إن 300 شخص أبدوا رغبة في مغادرة السودان، بينهم 140 روسيا، والباقون من بلدان رابطة الدول المستقلة ودول أخرى.

بريطانيا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بلاده تدرك أن الوضع مقلق للغاية بالنسبة للمواطنين البريطانيين المحاصرين بسبب القتال في السودان، مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لدعم الرعايا البريطانيين والموظفين الدبلوماسيين في الخرطوم.

وأوضح المتحدث أن وزارة الدفاع تعمل مع وزارة الخارجية للاستعداد لعدد من الحالات الطارئة.

إيطاليا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه تم إجلاء 19 إيطاليا من بورتسودان إلى مصر بالتنسيق مع السلطات المصرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

هولندا

أعلنت السفارة الهولندية في الخرطوم بدء الترتيب لإجلاء مواطنيها وموظفي سفارتها إلى مكان آمن.

بلجيكا

قالت وزارة الخارجية البلجيكية إنه يجري التنسيق مع كل من فرنسا وهولندا لإجلاء الرعايا البلجيكيين في أسرع وقت ممكن من السودان.





تركيا

قالت وزارة الدفاع التركية إنها قررت إعادة مواطنينا من مناطق النزاع في السودان برا إلى تركيا عبر دولة ثالثة اليوم الأحد.

ودعت السفارة التركية بالخرطوم -في بيان لها أمس السبت- مواطنيها لاتخاذ بعض التحضيرات بما يتناسب مع الرحلة التي من المتوقع أن تستمر حوالي 22 إلى 24 ساعة، مثل الملابس والأحذية المريحة وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرامات بما في ذلك الماء والطعام، فضلا عن اصطحاب جوازات السفر والهويات.

وحددت السفارة نقاط تجمع في العاصمة مع مواعيد الانطلاق، مطالبة المواطنين بالحضور في المكان والزمان المحددين.

اليونان

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن بلاده تنسق لإجلاء اليونانيين والقبارصة من السودان وإنها سترسل طائرات عسكرية لهذا الغرض.

وأضاف سنطرح قضية الرعايا الأوروبيين في السودان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا.

السويد

أعلن البرلمان السويدي اليوم الأحد أنه سيتم إرسال 400 جندي إلى السودان للمساعدة في تسهيل إجلاء المواطنين السويديين من هناك.

اليابان

غادرت طائرة نقل عسكرية نقل من طراز "سي-130 جي" (C-130J) تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية قاعدة كوماكي الجوية متوجهة إلى جيبوتي، استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان.

ورجح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إرسال طائرة نقل أخرى وطائرة تزود بالوقود للغرض نفسه. مضيفا أن 5 من "منسقي الاتصال" التابع لقوات الدفاع الذاتي توجهوا إلى جيبوتي على متن رحلة تجارية لجمع المعلومات وتحديد طرق الإجلاء وتفاصيل أخرى عن المهمة.

مصر

وبخصوص الدول العربية، قالت الخارجية المصرية إنها تعمل على إجلاء رعاياها، داعية الموجودين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم.

وأكدت الوزارة إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بطلق ناري مطالبة بالحذر حفاظا على سلامة مواطنيها.

وقالت -في بيان لها- "تدعو الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".





السعودية

أعلنت الخارجية السعودية إجلاء 91 مواطنا سعوديا، و66 شخصا من رعايا دول أخرى من السودان، بينهم دبلوماسيون.

وبثت وسائل إعلام سعودية صورا لوصول مواطنين سعوديين، وعدد من رعايا الدول الأخرى في السودان إلى ميناء جدة، على متن سفينة حربية من الأسطول البحري السعودي

العراق

قالت الخارجية العراقية إنها أجلت 14 عراقيا من الخرطوم لموقع آمن في مدينة بورتسودان، وإنها تواصل جهودها لنقل الأعداد المتبقية.

الأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها بدأت تنفيذ خطة لإجلاء المواطنين الأردنيين الموجودين في السودان، وفقا للوضع الأمني.

لبنان

أعلن لبنان أمس السبت بدء "اتصالات دبلوماسية" لترتيب عملية إجلاء رعاياه من السودان البالغ عددهم نحو 250 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية -في بيان لها- إنها تتابع "اتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية الإجلاء بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة (حكومية)"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفتت إلى أنها ستعلن تباعا "الخطوات المتخذة لبدء عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين".