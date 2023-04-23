حماس تحذر الاحتلال من العودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة المقاومة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي من تفعيل سياسة الاغتيالات ضد قادتها، مؤكدة أن رد المقاومة سيكون "على أي حماقة" أكبر وأوسع مما يتوقعه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان مقتضب، إن تهديدات الاحتلال بإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات هي "محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة الشعب الفلسطيني وتعدد جبهات الفعل المقاوم"، مشددا على أن "يد الاحتلال ليست مطلقة ليمارس إرهابه".

وكشفت قناة إسرائيلية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل تنوي إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات في الفترة المقبلة حتى لو تطورت الأمور وذهبت باتجاه التصعيد.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح إلى إمكانية العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، في حال تدهور الأوضاع الأمنية.

عدم الحديث للإعلام

وذكر المراسل العسكري للقناة أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" ناقش المسألة خلال جلسته الأخيرة، لكن نتنياهو دعا وزراءه إلى تجنب الحديث عن خيار العودة للاغتيالات على الإعلام.

وقال المراسل إن الحكومة الإسرائيلية تنوي تغيير سياستها العسكرية في الضفة الغربية بعد انتهاء الأعياد الإسرائيلية نهاية هذا الأسبوع عبر اقتحامات وهجمات كبيرة ضد معاقل المسلحين حتى لو كلف الأمر دخول قطاع غزة على خط المواجهة.

ووفقا لمراسل الشؤون العسكرية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصدد إحداث تغييرات جذرية بكل ما يتعلق بسياسة الرد ومواجهة العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك في محاولة منها لإعادة قوة الردع.

من جانبها، نقلت مراسلة الشؤون الفلسطينية والعالم العربي في القناة 12 الإسرائيلية سابير ليبكين عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "فترة ما بعد رمضان والأسابيع المقبلة ستكون معقدة وخطرة، وقد تؤدي إلى تفجير الأوضاع وإشعال برميل من المتفجرات".