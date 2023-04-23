بسبب صحفيين روس.. موسكو "لن تغفر" للولايات المتحدة

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -اليوم الأحد- أن بلاده "لن تغفر" للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه الاثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة.

وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك "لن ننسى ولن نغفر"، وندد بقرار واشنطن واصفا إياه بأنه "سخيف" و"جبان". وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان الحالي.

من جهته، حذّر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية، ونقلت عنه وكالات أنباء حكومية قوله "سنجد وسائل للرد على ذلك حتى يتذكر الأميركيون لفترة طويلة أن هذه الأمور لا يجوز القيام بها".

كما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إنه بعد هذا الحادث "سيعاني الصحافيون الأميركيون من مضايقة ومتاعب".

والشهر الماضي، أوقف الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، وهو ما نفاه الصحفي بشدة كما نفته الصحيفة التي يعمل فيها.

ونقلت "ريا نوفوستي" عن المصدر الدبلوماسي قوله إن حادث التأشيرات يثبت "قلق واشنطن التخيلي" على غيرشكوفيتش، موضحا "وإلا فإنهم لن يعاملوا الصحافيين الروس بهذه الطريقة".