علقت الخارجية الأميركية على بيان لقوات الدعم السريع بشأن عمليات الإجلاء التي قامت بها الولايات المتحدة لموظفيها في السودان.

وقالت الخارجية الأميركية إن بيان قوات الدعم السريع عن تنسيق عملية إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين معها أو أن العملية تمت بمشاركتها ليس صحيحا.

وأكدت الوزارة -في بيان- أن قوات الدعم السريع "اقتصر دورها خلال الإجلاء على عدم إطلاق النار علينا وهو أمر في مصلحتهم".

وأشارت إلى أنها تواصلت مع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لضمان إتمام إجلاء الدبلوماسيين بسلام.

ومن جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الجيش الأميركي أجلى موظفين بالحكومة الأميركية من العاصمة السودانية الخرطوم، مضيفا أن واشنطن علقت العمليات في سفارتها هناك في ظل استمرار القتال بين الجانبين المتحاربين، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال بايدن في بيان "هذا العنف المأساوي في السودان أودى بحياة مئات من المدنيين الأبرياء.. هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنه تم إجلاء "جميع الموظفين الأميركيين وعائلاتهم بأمان، وإن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة الأميركيين هناك في تدبير شؤون سلامتهم".

وقالت قوات الدعم السريع السودانية في وقت مبكر اليوم الأحد إن عملية الإجلاء التي شاركت فيها 6 طائرات تمت بالتنسيق معها.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الطائرات الأميركية دخلت السودان وخرجت منه دون أي مشكلة، وقال مسؤولون إنه تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأميركية من السفارة.

ونظمت السعودية عملية إجلاء لمواطنيها وآخرين من جنسيات أخرى، وذلك عبر البحر الأحمر أمس السبت بعد أسبوع من بدء القتال في أنحاء البلاد. وذكرت شبكة التلفزيون اليابانية (تي بي إس) أنه سيتم إجلاء موظفي الأمم المتحدة ومنهم الرعايا اليابانيون وعائلاتهم من السودان اليوم الأحد.

وأدى القتال في المناطق الحضرية إلى محاصرة أعداد كبيرة في العاصمة، واستُهدف المطار على نحو متكرر ولم يتمكن العديد من السكان من مغادرة منازلهم أو الخروج من المدينة إلى مناطق أكثر أمانا.