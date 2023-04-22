اليابان تتأهب لاحتمال سقوط أول قمر صناعي كوري شمالي للتجسس

ذكرت وكالة كيودو اليابانية أن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا أمر -اليوم السبت- قواته للتأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي على أراضي البلاد، من المنتظر أن يحمل أول قمر صناعي للتجسس تطلقه بيونغ يانغ.

كما نقلت عن مصادر حكومية أن الجيش الياباني سينشر منظومات الدفاع الجوي الأميركية الصنع "باتريوت" (Patriot) وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيغيس (Aegis) المضاد للصواريخ، وأضاف أحد المصادر الحكومية لوكالة كيودو "سنقوم باستعدادات تجعلنا قادرين على الرد على تطور قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان".

وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أفادت الأربعاء الماضي أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أعطى تعليماته للمسؤولين بالمضي في خطة لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري كما هو مخطط له، وقال إن تعزيز قدرات الاستطلاع يمثل أولوية لمواجهة "التهديدات الأميركية والكورية الجنوبية".

وأجرت كوريا الشمالية في ديسمبر/كانون الأول 2022 ما وصفته بأنه اختبار مهم، وفي "المرحلة النهائية" لقمر صناعي للتجسس، وقالت إنها ستكمل الاستعدادات لإطلاقه بحلول أبريل/نيسان الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم حث -خلال زيارة الثلاثاء الماضي للإدارة الوطنية للتطوير الجو فضائي- على نشر القمر الصناعي وفقا لما هو مقرر له، وأمر بنشر أقمار صناعية متعددة للاستطلاع في مدارات مختلفة لتعزيز القدرات على المراقبة.

وأضافت هذه الوكالة أن إنتاج القمر الصناعي قد اكتمل، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الموعد المقرر للإطلاق.