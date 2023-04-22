عاجل | مراسل الجزيرة: توالي الانفجارات في حلة حمد وخوجلي شمال القصر الرئاسي وتحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم

مراسل الجزيرة: توالي الانفجارات في حلة حمد وخوجلي شمال القصر الرئاسي وتحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم

مراسل الجزيرة: انفجارات وتصاعد دخان كثيف بعد سقوط قذائف في منطقة حلة حمد قبالة القصر الجمهوري

نقابة الأطباء السودانية: نناشد المجتمع الدولي وقف الصراع الدموي للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري

نقابة الأطباء السودانية: نناشد المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث