روسيا ترد بالمثل على طرد جماعي لدبلوماسييها في ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية -اليوم السبت- إن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.

وأضافت الخارجية "اتخذت السلطات الألمانية قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير العلاقات الروسية الألمانية".

ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين شملهم القرار، كما لم يتضح ما إذا كان الدبلوماسيون الروس ما زالوا في البلاد أم غادروها بالفعل.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين -التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسيين- منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.

وفي سياق توترات بالغة بين البلدين في الماضي طردت ألمانيا وروسيا مرارا دبلوماسيين من الطرف المقابل، وخفضت الموظفين في البعثات الدبلوماسية.

وقالت الخارجية الروسية "ردا على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".

وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل/نيسان الجاري.