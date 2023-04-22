المعارك في باخموت.. روسيا تعلن الاستيلاء على مناطق جديدة وأوكرانيا تؤكد صد عشرات الهجمات

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن "القوات الهجومية" الروسية استولت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية، في حين أكدت أوكرانيا أنها صدت عشرات الهجمات في مدن، من بينها باخموت.

ويستخدم الجيش الروسي أحيانا وصف "القوات الهجومية" للإشارة إلى عناصر مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة.

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في أحدث نشرة لها "القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة".

بالمقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت أكثر من 50 هجوما روسيا باتجاه أفدييفكا ومارينكا وباخموت التي وصفتها بأنها لا تزال بؤرة القتال الأشرس في شرقي البلاد.

وأكدت هيئة الأركان في بيان لها أن القوات الأوكرانية كبدت القوات الروسية خلال الساعات الماضية خسائر فادحة في منطقة لوغانسك، حيث أصيب عشرات الجنود الروس بجروح خطيرة، وفقا للبيان.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نفذت كذلك سلسلة ضربات جوية على مواقع تركز للقوات الروسية في خيرسون وزاباروجيا جنوبي البلاد.





دبابات إسبانية لأوكرانيا

من ناحية أخرى، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده سترسل خلال أيام 6 من بين 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا كانت قد تعهدت بتقديمها.

وقال ألباريس لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في مقابلة نشرت اليوم السبت "سيتم تزويد أوكرانيا في وقت لاحق بمجموعة ثانية تتكون من 4 دبابات".

وتابع "سندعم أوكرانيا طالما تحتاج للدعم، وهذا يشمل مساعدات إنسانية واستقبال لاجئين وتزويدها بمعدات دفاعية".

وفي الأسابيع الأخيرة تم تدريب 55 أوكرانيا على دبابات "ليوبارد 2" في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين.

يذكر أن دبابات "ليوبارد 2" -التي تعتزم إسبانيا إرسالها إلى أوكرانيا- هي من الطراز الأقدم "2 إيه 4" (2A4).

وقد تلقت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل دبابات "ليوبارد 2" من كل من ألمانيا وكندا وبولندا لصد الهجمات الروسية.