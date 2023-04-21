شاهد.. أكثر من 120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى وساحات غزة

أدى نحو 120 ألف فلسطيني صلاة أول أيام عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية فرضها الاحتلال الإسرائيلي على المداخل المؤدية للبلدة القديمة في القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى.

وقد ملأت تكبيرات العيد أجواء المدينة وأزقتها حيث وصل المصلون من القدس وضواحيها ومن القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، مهللين ومسبحين بحمد الله.

مشاهد من صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك

عدسة: محمد دويك pic.twitter.com/rQfFYYPvWU — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 21, 2023

وبدأ توافد الفلسطينيين إلى المسجد منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة. ودخل المصلون إلى المسجد وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها بالقدس الشرقية، كما شهدت شوارع مدينة القدس الشرقية أزمات مرورية مع توافد المصلين إلى المسجد.

مشاهد مهيبة من صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/LzkCcvXhbL — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 21, 2023

ومع انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.

وكانت مدينة القدس قد عاشت أياما عصيبة خلال شهر رمضان الفضيل، لا سيما بعد أن اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي الأقصى أكثر من مرة ومنعوا المصلين من الاعتكاف بداخله.

كما أدى آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة شعائر صلاة عيد الفطر السعيد في الساحات العامة بمحافظات القطاع.

#صور.. "صلاة العيد في ساحة السـ ـرlيا في مدينة غزة". pic.twitter.com/XAS9eIFDUc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 21, 2023

وأعرب المصلون عن أملهم أن يحل الأمن والاستقرار والسلام على الشعب الفلسطيني وشعوب العالم.

كما طالبوا بالحرية للأسرى ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ودعوا الله أن يمن عليهم بالصلاة في المسجد الأقصى وزيارة القدس المحتلة.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إياد أبو فنونة خلال خطبة عيد الفطر بساحة السرايا وسط مدينة غزة إن "تضحيات الشعب ستتوج بتحرير المسجد الأقصى قريبا"، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم والإسناد في سبيل تحقيق ذلك.