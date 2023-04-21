بعد تحقيق أثبت تنمره على موظفين.. دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته اليوم الجمعة بعد أن خلص تقرير مستقل إلى أنه تنمر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي كان حليفا له.

وكتب راب -الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل- في هذه رسالة موجهة إلى سوناك "أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم". وأضاف "طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن"، مؤكدا "أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي".

وقد تلقى سوناك التقرير الخاص بالتحقيق أمس الخميس ويدرس النتيجة منذ ذلك الوقت.

وتم التحقيق بشأن راب لشهور على خلفية 8 شكاوى بشأن سلوكه في منصب وزير الخارجية ووزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وخلال أول مهمة له وزيرا للعدل.

وطُلب من المحقق المستقل آدم توليلي بدء التحقيق في هذه مزاعم التنمر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.