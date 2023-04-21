بايدن يعتزم إعلان ترشحه لولاية ثانية منتصف الأسبوع القادم

كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس جو بايدن قد يعلن منتصف الأسبوع المقبل نيته خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، في مسعى للحصول على ولاية ثانية مما يمهد الطريق لاحتمال تكرار المواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أمس الخميس -عن مساعدين لبايدن- قولهم إن الإعلان قد يجري عبر الفيديو الثلاثاء القادم، رغم إشارتهما إلى إمكانية تأجيل الإعلان أيضا.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن بايدن دعا مانِحِي الحملة للحضور إلى واشنطن نهاية الأسبوع المقبل، في إشارة أخرى إلى تكثيف خطط الحملة.

يُذكر أنه في حال فوز بايدن في السباق الرئاسي، فإن عمره يكون قد بلغ ساعتها 82 عاما بحلول بداية فترة الولاية الثانية.

وهناك تحفظات داخل المعسكر الديمقراطي حول ما إذا كان بايدن هو المرشح الأفضل للحزب، حيث يكون وقتها قد بلغ 81 عاما.

وكان (الجمهوري) ترامب (76 عاما) قد أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملته للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، رغم أنه يواجه عدة قضايا قانونية مدنية وجنائية.