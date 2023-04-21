اجتماع في ألمانيا لبحث تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وروسيا تقصف بالخطأ إحدى مدنها

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للصحفيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبحثون مسألة تزويد أوكرانيا بمزيد من معدات الدفاع الجوي والذخيرة، خلال اجتماع لوزراء الدفاع يُعقد في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا اليوم الجمعة.

وبداية الاجتماع، ذكر أوستن أن الحلفاء ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، ويرفضون ما وصفه بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إيجاد مناطق نفوذ بقوة السلاح.

وأكد الوزير الأميركي أن الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال "قويا وراسخا" بعد أكثر من عام على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكر بأن اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع "سيركز على 3 قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم" مشيرا إلى الدعم اللوجستي وغير ذلك مما يسمح بعمل الوحدات العسكرية.

وقال أوستن إن أعضاء مجموعة الاتصال قدموا مساعدات أمنية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، جاء أكثر من 35 مليارا منها من الولايات المتحدة.

وتنظم الولايات المتحدة اجتماعا بألمانيا، اليوم الجمعة، لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا بعدما حض الرئيس فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على إرسال مزيد من الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.

ويجتمع ممثلون عن حوالي 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية لتنسيق دعمهم لكييف، في ظل المعارك التي تدور ضد الجيش الروسي شرق أوكرانيا.

وأجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ -الذي يحضر الاجتماع- زيارة إلى العاصمة الأوكرانية الخميس كانت الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على هذا البلد في فبراير/شباط 2022.

وقال ستولتنبرغ إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا نهاية المطاف عضوا في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان انتصارها على روسيا.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة".





أوكرانيا: روسيا استهدفتنا ليلا بمسيرات إيرانية

من ناحية أخرى، أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة أنه أسقط ليل الخميس 8 من أصل 12 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شنت بواسطتها القوات الروسية غارات استهدفت بشكل خاص كييف، لكنها لم توقع أي إصابات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو -على تطبيق تليغرام إنه "بعد فترة راحة استمرت 25 يوما، شهدت العاصمة هجوما جويا جديدا للعدو".

وأكد أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 8 طائرات مسيرة "عند اقترابها" من كييف، مشيرا إلى أن تدمير هذه المسيرات لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.

بالمقابل، أصيبت بنى تحتية في منطقتي بولتافا (وسط) وفنيتسيا (وسط غرب) بأضرار من جراء المسيرات الإيرانية الصنع، وفقا لحاكمي هاتين المنطقتين.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية أن هذه الطائرات المسيرة المفخخة أُطلقت من منطقة بريانسك الروسية الواقعة شمال حدود أوكرانيا.

روسيا: هناك حاجة لمواصلة "العملية العسكرية الخاصة"

قالت الخارجية الروسية في بيان -اليوم- إن إجراءات أوكرانيا وتصريحاتها الأخيرة تظهر أن موسكو بحاجة إلى مواصلة "العملية العسكرية الخاصة" في هذا البلد.

وتابعت الوزارة أن العملية ستستمر حتى تكتمل أهدافها المعلنة وهي "استئصال النازية ونزع السلاح" والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها الأمن الروسي.

من جهة أخرى، قال الكرملين اليوم إنه يراقب عن كثب تقارير تشير إلى احتمال قيام دول غربية بفرض حظر على الصادرات إلى روسيا، وأوضح أن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "نراقب ذلك عن كثب، ونحن على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفكران فعليا في فرض عقوبات جديدة".

وأضاف "نعتقد أن كلا من العقوبات الحالية المفروضة على روسيا الاتحادية والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليا ستلحقان أيضا بالتأكيد ضررا بالاقتصاد العالمي. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية قولها إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.





مقاتلة روسية تطلق النار قرب الحدود الأوكرانية

على صعيد آخر، قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع إن طائرة حربية روسية أطلقت النار عن طريق الخطأ على مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مما أسفر عن حدوث انفجار وألحق أضرارا ببعض المباني.

وأبلغت السلطات المحلية عن وقوع انفجار كبير في المدينة التي تقع على الجانب المقابل من الحدود مع أوكرانيا. وقال الحاكم المحلي إن امرأتين أصيبتا.

ونقلت الوكالة الروسية عن وزارة الدفاع القول "أثناء تحليق طائرة قوات جوية من طراز سوخوي سو-34 فوق مدينة بيلغورود، حدث إطلاق عرضي لذخيرة جوية".