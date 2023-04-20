السعودية وقطر ودول عربية أخرى تعلن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين ذكرت سلطنة عُمان أن أول أيام العيد بعد غد السبت لعدم رؤية الهلال.

كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية بدورها أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت الوكالة بأن المحكمة العليا للبلاد أعلنت أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت كذلك الإمارات العربية والبحرين واليمن وتركيا يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية، في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما.

وبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.

ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.