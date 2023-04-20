تطورات السودان.. الدعم السريع يوافق على هدنة إنسانية والجيش ينشر قوات إضافية بالخرطوم

قالت قوات الدعم السريع السودانية اليوم الجمعة إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 3 أيام بناء على تفاهمات دولية وإقليمية، في حيم قال الجيش السوداني إنه نشر الآلاف من قواته للقيام بمسح في العاصمة الخرطوم، وقد أسفر القتال بين قوات الدعم والجيش الذي دخل يومه السابع عن مقتل 330، ونحو 3200 جريح.

وأضافت قيادة الدعم السريع في بيان أن الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك، ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين.

وقالت قوات الدعم السريع إن الخرطوم "استفاقت في أول أيام العيد على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش استهدف أحياء سكنية".

في المقابل، قال الجيش السوداني في بيان إنه نشر الآلاف من عناصر القوات المسلحة وجهاز المخابرات والاحتياطي المركزي لإجراء مسح بري كامل لولاية الخرطوم، موضحا أن عملية المسح تأتي بعدما وصفها بنجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم فجر اليوم.

وذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم عبد الباقي الظافر أن تبادلا لإطلاق النار حدث صباح اليوم الجمعة بين الجيش وقوات الدعم في منطقة الخرطوم بحري (شمالي العاصمة).

وفي أول خطاب متلفز له منذ بدء المواجهات، أبدى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش أسفه على ما آلت إليه الأوضاع، وعبر عن الثقة "في تجاوز هذه الأوضاع بما يمكّن من الانتقال الآمن إلى الحكم المدني".

مبادرتان سودانيتان

وفي وقت سابق أمس الخميس، كشفت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان عن تقديمها مقترحا تفصيليا لوقف الأعمال العدائية خلال فترة عيد الفطر.

وقالت تلك التشكيلات السياسية إنها تواصلت مع قيادتي الجيش والدعم السريع، وإن المبادرة لقيت ترحيبا مبدئيا من الطرفين، وأشارت إلى أنها تنكب على تدقيق بقية التفاصيل أملا في إحكام المقترح.

كما صرحت قوى سياسية في السودان -أطلقت على نفسها "مبادرة القوى الوطنية"- بأنها حصلت على موافقة مبدئية من قيادة القوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع لوقف الأعمال العدائية خلال أيام العيد، وأضافت أن الموافقة المبدئية جاءت مرفوقة ببعض الملاحظات التي تسعى المبادرة لحلحلتها خلال الساعات القادمة.

وقال إن هذه توطئة لتقديم مبادرة شاملة تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار واتخاذ الحوار سبيلا لمعالجة جميع القضايا والخلافات.

وتوجد ضمن مبادرة القوى الوطنية حركة العدل المساواة وحركة جيش تحرير السودان ورئيس السلطة الإقليمية السابق التيجاني سيسي وعضو مجلس السيادة مالك عقار.

وقال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور (غرب) إن طرح المبادرة جاء بالتضافر مع المجتمع الدولي، وأوضح أن من نقاط المقترح هدنة يوم العيد، وإبعاد المستشفيات والمنشآت الحيوية عن نطاق إطلاق الرصاص، مع العمل على توسيع نطاق المبادرة.

البرهان وحميدتي

واتهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قيادة الدعم السريع بالتسبب في الاقتتال بالسودان من أجل الطموح إلى حكم البلاد، وأبدى استعداد القوات المسلحة للتفاوض إذا انسحبت قوات الدعم السريع خارج الخرطوم، والتزمت بمواقعها لما قبل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورغم حديثه عن التفاوض، استبعد البرهان -في مقابلة مع الجزيرة- أي حوار مع حميدتي وقيادات الدعم السريع، وأضاف أن الحسم في موقع حميدتي نائبا له في مجلس السيادة ما زال مؤجلا.

وبشأن العمليات الميدانية، أكد البرهان أن المعارك الأبرز تدور حول المطار في الخرطوم، وأن الجيش يسيطر على باقي الولايات، مشددا على رفض توسع القتال إلى مناطق سكنية.





في الجانب الآخر، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي -في مقابلته مع الجزيرة- إن الهدف من العمليات العسكرية في السودان هو التخلص من قائد الجيش، وبدء عملية التحول الديمقراطي.

وأضاف حميدتي للجزيرة أن قوات الدعم السريع تلقت اتصالات من كل الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الهدنة، لكنه حمّل الجيش مسؤولية فشلها.

وأضاف قائد الدعم السريع أنه يدعو "إلى تحول ديمقراطي حقيقي، والبرهان هو سبب المشاكل التي تحول دون تحقيقه".

في الأثناء، أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا ألغى بموجبه قرارا سابقا بشأن ضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع، ووضع قوات حرس الحدود تحت إمرة الجيش.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أن تنفيذ القرار سيبدأ بدءا من اليوم الخميس.

اتصالات خارجية

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان إن رئيس المجلس تلقى اليوم اتصالات هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تطرقت للأحداث التي يشهدها السودان، وتأكيد ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأشار إعلام السيادة إلى أن البرهان تلقى اتصالات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وأكد الجميع في اتصالاتهم بالبرهان ضرورة وقف العنف واللجوء للحوار.

وحثت الخارجية الأميركية الخميس طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر.





وقالت الوزارة إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن الأربعاء صمد إلى حد كبير رغم تجدد إطلاق النار الكثيف الخميس.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزير بلينكن اتصل بعبد الفتاح البرهان وحميدتي من أجل حثهما على وقف إطلاق النار وفرضه في كل أنحاء البلاد حتى نهاية أيام عيد الفطر، أي إلى بعد غد الأحد.

كما شارك الوزير الأميركي في اجتماع وزاري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد وشركاء آخرين طالبوا "بالإجماع" بوقف المعارك في السودان لمناسبة العيد.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي إن بلاده ستنظر في مجموعة من الأدوات والخيارات لإجبار الطرفين المتصارعين في السودان على وقف القتال، وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أن التركيز منصب على حث الجانبين على التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتناحرة في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة.

لجنة الأطباء

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها، أنه منذ ليلة عيد الفطر لا تزال تتعرض مناطق متعددة من الخرطوم للقصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات الجيش والدعم السريع، مخلفة دمارا طال المباني والمنشآت والممتلكات العامة.

ودعت اللجنة السودانيين إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ، والاستلقاء على الأرض".

وذكرت اللجنة نفسها أن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 في مدينة الأبيض غربي الخرطوم أمس الخميس، وتحدث شهود عن اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم وأعمال نهب واسعة النطاق.

وقد فر آلاف المدنيين من الخرطوم جراء تصاعد القتال بين طرفي الصراع، وعبرت أعداد كبيرة الحدود السودانية إلى تشاد هربا من القتال الدائر في منطقة دارفور.