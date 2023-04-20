عاجل | حميدتي للجزيرة: ندعو إلى هدنة إنسانية وإلى وقف لإطلاق النار لفترة معينة لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك

حميدتي للجزيرة: ندعو إلى هدنة إنسانية وإلى وقف لإطلاق النار لفترة معينة لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك

حميدتي للجزيرة: هدفنا أن نجنب البلاد الفتن والمشاكل

حميدتي للجزيرة: مضينا في التفاوض دون شروط والاتهامات الموجهة لنا غير صحيحة

حميدتي للجزيرة: البرهان مجرد مستخدم لدى أطراف آخرين ولا يملك القدرة لاتخاذ القرارات

حميدتي للجزيرة: الحل الوحيد لحل الأزمة الآن في السودان هو تسليم البرهان للعدالة

حميدتي للجزيرة: البرهان هو من بدأ المعارك وهو المسؤول عن قتل الشعب السوداني ولذلك لا تفاوض مستقبليا معه

حميدتي للجزيرة: ندعو إلى تحول ديمقراطي حقيقي والبرهان هو سبب المشاكل التي تحول دون تحقيقه

حميدتي للجزيرة: الهدف من العملية العسكرية هي التخلص من البرهان وإيداعه السجن والبدء في عملية التحول الديمقراطي

حميدتي للجزيرة: نحن الآن نقاتل دفاعا عن النفس ونواجه انقلاب البرهان