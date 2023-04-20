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عاجل | البرهان للجزيرة: قيادة الدعم السريع تطمح إلى حكم السودان بالقوة ونقول لهم هذا من الماضي

20/4/2023-|آخر تحديث: 20/4/202305:17 PM (مكة المكرمة)

عاجل | رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للجزيرة:

  • نريد هدنة تمكن السودانيين من التحرك بحرية
  • قلت لحميدتي إن كنا السبب في مشاكل السودانيين فعلينا التنحي معا لكنه رفض التنحي
  • الدعم السريع حاول الاستيلاء على الدولة السودانية وتحويل الاتفاق الإطاري لصالحه
  • قوات الدعم السريع انتشرت داخل الأحياء السكنية ولا نريد أن يؤدي قتالهم لمعاناة المواطنين
  • قيادة الدعم السريع تطمح إلى حكم السودان بالقوة ونقول لهم هذا من الماضي
  • لدينا معلومات عن دول أخرى تحاول التدخل في الشأن السوداني
  • تحركات الدعم السريع قامت ضد الدولة وتسعى إلى تأليب الرأي العام باستهداف المرافق الحيوية
  • المعارك الأبرز هي حول المطار في الخرطوم ولكن باقي الولايات تشهد سيطرة الجيش
  • قيادة الدعم السريع هي التي تسببت في الأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان حاليا
  • الوضع يتحمل مسؤوليته من بدأ المعارك وقواتنا ما زالت في حالة دفاع
  • نأسف لما آلت إليه الأوضاع في السودان ونترحم على الضحايا
  • لا نريد أن يتوسع القتال إلى مناطق سكنية
المصدر : الجزيرة