عاجل | البرهان للجزيرة: قيادة الدعم السريع تطمح إلى حكم السودان بالقوة ونقول لهم هذا من الماضي
20/4/2023-|آخر تحديث: 20/4/202305:17 PM (مكة المكرمة)
عاجل | رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للجزيرة:
- نريد هدنة تمكن السودانيين من التحرك بحرية
- قلت لحميدتي إن كنا السبب في مشاكل السودانيين فعلينا التنحي معا لكنه رفض التنحي
- الدعم السريع حاول الاستيلاء على الدولة السودانية وتحويل الاتفاق الإطاري لصالحه
- قوات الدعم السريع انتشرت داخل الأحياء السكنية ولا نريد أن يؤدي قتالهم لمعاناة المواطنين
- قيادة الدعم السريع تطمح إلى حكم السودان بالقوة ونقول لهم هذا من الماضي
- لدينا معلومات عن دول أخرى تحاول التدخل في الشأن السوداني
- تحركات الدعم السريع قامت ضد الدولة وتسعى إلى تأليب الرأي العام باستهداف المرافق الحيوية
- المعارك الأبرز هي حول المطار في الخرطوم ولكن باقي الولايات تشهد سيطرة الجيش
- قيادة الدعم السريع هي التي تسببت في الأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان حاليا
- الوضع يتحمل مسؤوليته من بدأ المعارك وقواتنا ما زالت في حالة دفاع
- نأسف لما آلت إليه الأوضاع في السودان ونترحم على الضحايا
- لا نريد أن يتوسع القتال إلى مناطق سكنية
المصدر : الجزيرة