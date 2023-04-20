ردا على صحيفة أميركية.. حفتر ينفي تزويد الدعم السريع في السودان بالسلاح ويعرض الوساطة

نفى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر اليوم الخميس تقديم أي نوع من الدعم لأي طرف من أطراف الاشتباكات الدائرة في السودان، وذلك ردا على ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية بشأن أن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع.

وقال حفتر -في بيان- "القيادة العامة تنفي نفيا قاطعا ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الرخيصة والمأجورة بقيام القوات المسلحة العربية الليبية تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر" في السودان.

وأضاف "نحن كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها".

كما دعا حفتر إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بين الأطراف السودانية، وإلى أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكدا استعداده للوساطة بين الأطراف المتحاربة.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لبذل مساعي وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة للخروج من الأزمة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة قولها إن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع ضمن المواجهات الحالية مع الجيش السوداني.

وأوردت الصحيفة أن حفتر أرسل شحنة واحدة على الأقل من الذخيرة يوم الاثنين الماضي من ليبيا إلى السودان لتجديد الإمدادات لقوات الدعم السريع.

وأضافت أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على أن تدخل حفتر في السودان كان بدعم من روسيا أو الإمارات.

كما أفادت مصادر الصحيفة بأن مصر أيضا أرسلت طائرات حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني، مبينة أن ضلوع قوى خارجية في الصراع يزيد خطر التصعيد في القتال، ويمكن أن يقوض جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما للتوسط في وقف إطلاق النار.