تشاد: 320 عسكريا سودانيا فروا الأحد من المعارك

أعلنت نجامينا الأربعاء أن نحو 320 عسكريا سودانيا فرّوا الأحد الماضي من المعارك الدائرة في بلدهم بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعبروا الحدود إلى تشاد وسلّموا أنفسهم للجيش التشادي.

وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا إبراهيم -خلال مؤتمر صحفي- إن العسكريين السودانيين "دخلوا أراضينا. لقد تمّ نزع سلاحهم جميعا وتمّ إيواؤهم".

وأضاف -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصرا من القوات المسلحة السودانية، من درك وشرطة وجيش. لقد فروا خشية أن يُقتلوا على أيدي قوات الدعم السريع".

ولم يدلِ الوزير التشادي بأي تفاصيل إضافية، لا سيما الموقع الحدودي الذي عَبَره العسكريون السودانيون.

ودخلت المعارك في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها السادس، وأوقعت إلى الآن أكثر من 270 قتيلا، ودفعت آلاف السكان إلى الفرار من العاصمة السودانية هربا من المعارك.

وتشهد الخرطوم اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.

وكانت تشاد أغلقت حدودها مع السودان السبت الماضي إثر اندلاع المعارك.

وتشترك تشاد في حدود مع السودان تمتد لأكثر من ألف كيلومتر في شرق البلد المجاور لإقليم دارفور، الذي كثيرا ما يشهد أعمال عنف قبليّة، لا سيما بسبب النزاعات حول الأرض وصعوبات الحصول على المياه.

وقال يايا إبراهيم إن "الوضع في السودان مقلق ومحزن، لقد اتّخذنا كل التدابير في ما يتعلّق بالأزمة السودانية"، مضيفا "هذه الحرب لا تعنينا، إنها بين سودانيين، علينا أن نبقى يقظين استعدادا لكل الاحتمالات".