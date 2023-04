بالتزامن مع زيارة أمين عام الناتو لكييف.. روسيا تسقط 4 مقاتلات أوكرانية وواشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الخميس- تدمير 4 مقاتلات أوكرانية، يأتي هذا بينما وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إلى كييف، في حين أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن قوات بلاده أسقطت مقاتلتي "ميغ-29" (MiG-29) واثنتين من طراز "سو-25" (Su-25)، في منطقتي خاركيف ودونيتسك، خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف أن قوات بلاده دمرت للقوات الأوكرانية، حتى أمس الأربعاء، 411 طائرة و228 مروحية و3776 مسيرة، و415 منظومة صواريخ دفاع جوي، و8732 دبابة ومدرعة، و1089 راجمة صواريخ، و4619 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9617 مركبة عسكرية خاصة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وهو ما دفع عواصم -في مقدمتها واشنطن- إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

في المقابل، اتهم متحدث باسم الجيش الأوكراني موسكو "بالاستفزاز" بعدما قالت القوات الانفصالية الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية فجرت 4 مبان في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، مما تسبب في مقتل 20 مدنيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء -عن مصدر لم تحدده بالاسم في "هياكل السلطة" المدعومة من روسيا بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا- أن القوات الأوكرانية فجرت المباني في أثناء انسحابها من مشارف باخموت.

وقال سيرهي تشيريفاتي أحد المتحدثين باسم الجيش الأوكراني -لوكالة رويترز- إن "هذا استفزاز معلوماتي روسي آخر بهدف صرف الانتباه عن جرائم منظمة فاغنر الإرهابية"، مشيرا إلى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي تقاتل في صفوف القوات الروسية.

وأضاف تشيريفاتي أن أفراد الخدمة الأوكرانيين يلتزمون بكل تأكيد بجميع قواعد القتال في الحرب وعقائده، ولا يخرقون أبدا القانون الوطني أو الدولي، وبخاصة في ما يتعلق بالمدنيين.

سياسيا، وصل أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ -اليوم الخميس- إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة.

ونشر موقع "كييف إندبندنت" المحلي (مستقل) -في تغريدة على تويتر- صورا لأمين عام الحلف وهو يلقي التحية على الجنود في ساحة سانت مايكل وسط العاصمة.

ويمتنع كثير من المسؤولين الغربيين عن الإعلان مسبقا عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية.

وتأتي زيارة ستولتنبرغ بعد 14 شهرا على بداية الحرب، وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع.

وفي وقت سابق أبريل/نيسان الجاري، دعا ستولتنبرغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في يوليو/تموز.

NATO chief Jens Stoltenberg visited Kyiv for the first time since Russia's full-scale invasion, showing the military alliance's support for Ukraine as it prepares to launch a counteroffensive https://t.co/S7xu8wgzCF pic.twitter.com/XrMHdMiNZV

— Reuters (@Reuters) April 20, 2023