السودان.. الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني بمناطق الاشتباكات وتحذير أممي من انهيار كامل للنظام الصحي

حثت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس طرفي الصراع في السودان على وقف القتال، للسماح للناس بالحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة وفتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في شرق البحر الأبيض المتوسط أحمد المنظري إن المستشفيات القليلة التي لا تزال مفتوحة في الخرطوم تعمل في ظروف خطيرة، وسط نقص شديد للأدوية والمستلزمات الطبية ونفاد الطعام وانقطاع الكهرباء.

كما عبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية من احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية بالكامل في السودان بسبب القتال المتواصل، محذرا من نفاد الطعام والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى في البلاد.

وقال دوجاريك "الناس في الخرطوم لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بأمان لشراء الطعام والمواد الأساسية الأخرى لأيام".

وأضاف "لا تزال الاستجابة الإنسانية في السودان معرقلة بشدة. يجب أن تتوقف الهجمات ضد عمال الإغاثة ونهب المنشآت الإنسانية الآن. نشعر بالقلق من احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية بالكامل".

كما قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن القتال في السودان يجبر وكالات الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني على تعليق العديد من البرامج.

ووجه غريفيث -في مقابلة خاصة مع شبكة الجزيرة- نداء عاجلا إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي لوقف القتال تلبية للحاجات الملحة للشعب السوداني.

وتأتي هذه المطالبات بعد أن أعلنت نقابة الأطباء السودانيين ارتفاع عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل في العاصمة الخرطوم والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباكات إلى 52 مستشفى من أصل 74.

كما أطلقت النقابة مبادرة دعت فيها أعضاءها للمساهمة في تشغيل المراكز الصحية بالأحياء البعيدة عن أماكن الاشتباك بهدف تقديم الخدمات الصحية المرضى الذين حرموا منها بسبب إقفال عدد كبير من المستشفيات والجسور التي تربط مناطق الخرطوم.





قتلى من الأطفال

على صعيد آخر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الاقتتال الدائر في السودان أدى إلى مقتل تسعة أطفال على الأقل، وإصابة 50 آخرين في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، محذرة من أن يعرض تصاعد العنف حياة الملايين من الأطفال للخطر.

وأضافت المنظمة -في بيان لها- أن القتال أدى إلى تعطيل الرعاية الحرجة المنقذة للحياة لما يقدر بنحو 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن هؤلاء يحتاجون إلى رعاية مستمرة على مدار الساعة، موضحة أنه إذا لم يتوقف القتال ستزداد الخسائر وسيدفع الأطفال الثمن.

يشار إلى أن السودان يشهد لليوم الخامس على التوالي اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المعارك بين الطرفين تسببت حتى اللحظة في مقتل 330 شخصا وإصابة 3200 آخرين بجراح.